Клубы КХЛ проведут по 68 матчей в сезоне-2023/24. Будет 165 игровых дней (рекорд) и одна пауза – на Матч звезд и игры сборных

Клубы КХЛ проведут по 68 матчей в сезоне-2023/24, будет 165 игровых дней и одна пауза.

Опубликован календарь сезона-2023/24 в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Как и в прошлом сезоне, команды проведут по 68 матчей в регулярном чемпионате.

Регулярный чемпионат продлится с 1 сентября 2023 года по 26 февраля 2024 года и включит в себя рекордные 165 игровых дней и 782 матча.

С момента старта чемпионата до первой и единственной большой паузы команды проведут 98 игровых дней подряд.

Пауза на звезд и игры сборных продлится с 8 по 18 декабря, а новогодний перерыв составит всего три дня — с 31 декабря по 2 января.

Структура формирования матчей для каждой из команд в регулярном чемпионате

1. 44 матча с каждой командой (22 дома, 22 в гостях);

2. Запад – 20 матчей с каждой командой конференции (10 дома, 10 в гостях), 4 матча в рамках добора (2 дома, 2 гостях);

Восток – 22 матча с каждой командой конференции (11 дома, 11 в гостях), 2 матча в рамках добора (1 дома, 1 в гостях).