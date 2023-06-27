Клубы КХЛ проведут по 68 матчей в сезоне-2023/24. Будет 165 игровых дней (рекорд) и одна пауза – на Матч звезд и игры сборных

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Клубы КХЛ проведут по 68 матчей в сезоне-2023/24, будет 165 игровых дней и одна пауза.

Опубликован календарь сезона-2023/24 в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

Как и в прошлом сезоне, команды проведут по 68 матчей в регулярном чемпионате. 

Регулярный чемпионат продлится с 1 сентября 2023 года по 26 февраля 2024 года и включит в себя рекордные 165 игровых дней и 782 матча. 

С момента старта чемпионата до первой и единственной большой паузы команды проведут 98 игровых дней подряд. 

Пауза на Матч звезд и игры сборных продлится с 8 по 18 декабря, а новогодний перерыв составит всего три дня — с 31 декабря по 2 января.

Структура формирования матчей для каждой из команд в регулярном чемпионате

1. 44 матча с каждой командой (22 дома, 22 в гостях);

2. Запад – 20 матчей с каждой командой конференции (10 дома, 10 в гостях), 4 матча в рамках добора (2 дома, 2 гостях);

Восток – 22 матча с каждой командой конференции (11 дома, 11 в гостях), 2 матча в рамках добора (1 дома, 1 в гостях).

6 комментариев

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Bartez1986
Ответ Old gamer
Сборных это каких )
Россия-25, Роман-38 и Ротенберги-62
+7
0
+7
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jigga
Сезон НХЛ 1949-1950 тогда было 6 команд а регулярный сезон длился 70 игр.
+1
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Old gamer
Сборных это каких )
+1
-1
0
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Old gamer
За сборные смело можно в один день катать по несколько игр .Утром и вечером)
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Yop-pop
Можно уже по 75-80 игр проводить,все равно ЧМ не светит в ближайшие годы
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Vadoniy
Ну норм в целом. Продлить на май, конечно, имеет смысл, но там какие-то трудности с тем, что контракты до 30.04, перезкалючать надо + видимо, ждут, что с года на год Россия снова будет на ЧМ играть. Здорово, что перерыв на МЗ синхронизирован с какими-то внетурнирными играми, а не отдельная пауза.
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