Вадим Шипачев: «Разин – амбициозный тренер, который наводил шороху с «Северсталью». Думаю, с «Металлургом» ему будет еще проще проявить себя»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг ЦСКА Северсталь СКА Трактор КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Андрей Разин Андрей Миронов Владимир Ткачев 1995 Корбан Найт Иван Игумнов Хоккей

Вадим Шипачев оценил селекционную работу СКА, «Металлурга» и «Трактора».

– Следишь за конкурентами? Как проводят предсезонку другие команды? 

– Слежу. Общаюсь со многими ребятами. С Андреем Мироновым недавно созванивались. Ване Игумнову набирал, пожелал удачи в Омске. Интересно, как разрешится ситуация с Ткачевым и Найтом. С ними это одна команда, без них – совершенно другая.

СКА сделал акцент на скорость. Очень быстрая команда у них подбирается. «Магнитка» поменялась до неузнаваемости. Пришел амбициозный тренер Андрей Разин, который с «Северсталью» шороху наводил на Западе. Думаю, с «Магниткой» ему будет еще проще проявить себя. А в остальном все примерно идут своим намеченным ранее курсом.

– Самая стабильная команда последних лет ЦСКА. В чем их секрет? Есть понимание, как свергнуть армейцев с пьедестала?

– ЦСКА 4 года играют по-сути одной командой. 2-3 иностранца, приходят и уходят, но это никак не влияет ни на тактический рисунок, ни на что-то иное.

Мне кажется, менеджмент «Ак Барса» проделал большую работу. Сохранили состав, подписав двух топовых нападающих, которые добавят нам вариативности и креатива в атаке. В прошлом сезоне нам не хватило совсем чуть-чуть и мы полны решимости в этом году все исправить и привести кубок в Казань.

– Кто видится тебе главным конкурентом «Ак Барса» на Востоке?

– Сейчас делать выводы рано. Опять же, в том году нас все расхваливали перед сезоном, но был момент когда мы вообще находились на 9 месте. И было совсем не до смеха.

«Трактор» неплохо усилился, но в моменте это ничего не значит. Трансферное окно открыто до декабря. Можно столько хоккеистов наменять-наприглашать. Я думаю, что плюс-минус главные конкуренты остались те же, – сказал нападающий «Ак Барса» Шипачев.

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1 комментарий

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Серый
И чем нынешняя Магнитка сильнее Северстали?
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