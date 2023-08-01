Вадим Шипачев: «Разин – амбициозный тренер, который наводил шороху с «Северсталью». Думаю, с «Металлургом» ему будет еще проще проявить себя»

Вадим Шипачев оценил селекционную работу СКА, «Металлурга» и «Трактора».

– Следишь за конкурентами? Как проводят предсезонку другие команды?

– Слежу. Общаюсь со многими ребятами. С Андреем недавно созванивались. Ване Игумнову набирал, пожелал удачи в Омске. Интересно, как разрешится ситуация с и . С ними это одна команда, без них – совершенно другая.

СКА сделал акцент на скорость. Очень быстрая команда у них подбирается. «Магнитка» поменялась до неузнаваемости. Пришел амбициозный тренер , который с «Северсталью» шороху наводил на Западе. Думаю, с «Магниткой» ему будет еще проще проявить себя. А в остальном все примерно идут своим намеченным ранее курсом.

– Самая стабильная команда последних лет . В чем их секрет? Есть понимание, как свергнуть армейцев с пьедестала?

– ЦСКА 4 года играют по-сути одной командой. 2-3 иностранца, приходят и уходят, но это никак не влияет ни на тактический рисунок, ни на что-то иное.

Мне кажется, менеджмент «Ак Барса» проделал большую работу. Сохранили состав, подписав двух топовых нападающих, которые добавят нам вариативности и креатива в атаке. В прошлом сезоне нам не хватило совсем чуть-чуть и мы полны решимости в этом году все исправить и привести кубок в Казань.

– Кто видится тебе главным конкурентом «Ак Барса» на Востоке?

– Сейчас делать выводы рано. Опять же, в том году нас все расхваливали перед сезоном, но был момент когда мы вообще находились на 9 месте. И было совсем не до смеха.

«Трактор» неплохо усилился, но в моменте это ничего не значит. Трансферное окно открыто до декабря. Можно столько хоккеистов наменять-наприглашать. Я думаю, что плюс-минус главные конкуренты остались те же, – сказал нападающий «Ак Барса» Шипачев.