КХЛ оценивает потенциальную аудиторию в 33 млн человек. Это указано в стратегии лиги (СБК)

КХЛ оценивает потенциальную аудиторию лиги в 33 млн человек.

Об этом стало известно из стратегии КХЛ до 2026 года, оказавшейся в распоряжении СБК.

Одним из направлений новой стратегии лиги является аудитория Фонбет Чемпионата КХЛ. В стратегии КХЛ представила данные исследования компании Wanta Group, которая разделяет аудиторию на потенциальную и текущую. Размер потенциальной аудитории оценивается в 33 млн человек.

Потенциальная аудитория разбивается на три подгруппы:

Зрители, которые следят за хоккеем сборных, не следят за КХЛ, но не отрицают возможность возникновения интереса (17,13 млн человек);

Зрители, которые заявляют об интересе к российским клубам и лигам, но не контактировали с продуктами КХЛ за последний год (14,85 млн);

Зрители, которые интересуются и изредка контактировали с продуктами КХЛ за последний год (1,06 млн).

К 2026 году КХЛ ставит цель увеличить общую аудиторию лиги и повысить лояльность у действующей.