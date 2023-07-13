КХЛ оценивает потенциальную аудиторию в 33 млн человек. Это указано в стратегии лиги (СБК)

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КХЛ оценивает потенциальную аудиторию лиги в 33 млн человек.

Об этом стало известно из стратегии КХЛ до 2026 года, оказавшейся в распоряжении СБК.

Одним из направлений новой стратегии лиги является аудитория Фонбет Чемпионата КХЛ. В стратегии КХЛ представила данные исследования компании Wanta Group, которая разделяет аудиторию на потенциальную и текущую. Размер потенциальной аудитории оценивается в 33 млн человек.

Потенциальная аудитория разбивается на три подгруппы:

  • Зрители, которые следят за хоккеем сборных, не следят за КХЛ, но не отрицают возможность возникновения интереса (17,13 млн человек);
  • Зрители, которые заявляют об интересе к российским клубам и лигам, но не контактировали с продуктами КХЛ за последний год (14,85 млн);
  • Зрители, которые интересуются и изредка контактировали с продуктами КХЛ за последний год (1,06 млн).

К 2026 году КХЛ ставит цель увеличить общую аудиторию лиги и повысить лояльность у действующей.

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13 комментариев

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Ковид 07.10.52
А к 30-му году 100% жителей страны будут смотреть хоккей...ура!
+14
0
+14
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Кирилл Шарапов
Ответ Ковид 07.10.52
А к 30-му году 100% жителей страны будут смотреть хоккей...ура!
Считаю, что можно смело прогнозировать 112% населения
+8
0
+8
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RBChannel
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Простите, не сдержался.
+5
-1
+4
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aarau
непонятно что случилось с теми миллионами, что смотрели суперсерию ротенберга
+3
0
+3
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Илья Савчук
оценку проводил ВЦИОМ?
+2
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Назар Игорь
Томмазо Кампанелла тоже мечтал построить город-солнце.
+1
0
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Максим Аникин
Мощно
+1
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Pasha0403
146 млн
+1
0
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Art Kalistratov
Ну за хоккеем поинтереснее даже чем за футболом следить и ограничений меньше. Так что может и больше)
+4
-4
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Mozazi
Каждый (округляем) 5 человек в стране )))
0
0
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TBFTT
До чего же потешная забава современной России накручивать рейтинги.
0
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Дмитрий Турецкий
😄как всегда🤡🤡🤡
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