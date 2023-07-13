«Ак Барс» предлагал Евгению Свечникову контракт. Хоккеист отказался, ему нравится жизнь в Северной Америке

Теги Ак Барс Сан-Хосе НХЛ КХЛ Евгений Свечников Хоккей

«Ак Барс» интересуется Евгением Свечниковым.

«Сан-Хосе» не сделал российскому нападающему квалификационное предложение, после чего хоккеист вышел на рынок свободных агентов.

«Ак Барс» сделал предложение игроку еще в мае – на него вышли с переговорами и готовы были обсудить контракт.

Однако Евгений Свечников ответил отказом. Он сообщил, что снова будет до последнего ждать предложения из-за океана.

«Источники нашего издания рассказывают, что Свечникову нравится жизнь за океанам. Он уехал туда в 17-летнем возрасте и ментально уже чувствует себя американцем.

К тому же в США играет его родной брат, с которыми они очень близки, а еще у Свечникова-старшего есть девушка, которая также живет в Америке.

При этом оба брата каждое лето приезжают в Казань и проводят здесь отпуск», – сообщается в тексте «Бизнес Online».

Евгений Свечников набрал 14 (8+6) очков в 59 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

3 комментария

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iron_m
Ответ Александр Максаков
"Ментально чувствует себя американцем" - это как Щербак? Тоже, видимо, закончит поездками по французским лигам
Это так плохо? Жить в развитой стране, играть в любимую игру, получать за это деньги... Пусть и Франция
+2
0
+2
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Александр Максаков
"Ментально чувствует себя американцем" - это как Щербак? Тоже, видимо, закончит поездками по французским лигам
+1
0
+1
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Mephi027
Американ бой, уеду с тобой,
Уеду с тобой, Москва прощай!
0
0
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