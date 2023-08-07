Президент «Трактора» о приглашении Кузнецова: «Женя – наша легенда, настоящий «тракторист». Остальное я комментировать не буду»

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Алексей Текслер ответил на вопрос о приглашении Евгения Кузнецова в «Трактор».

– Евгений Кузнецов сейчас в Челябинске. При этом нет понимания относительно его будущего в «Вашингтоне». Нет желания пригласить его в «Трактор»?

– Это провокационный вопрос. Женя – наша легенда, человек, который всей душой болеет за «Трактор». Я это знаю, мы с ним много раз это обсуждали и даже смотрели вместе игры «Трактора». Мне его приходилось держать, так эмоционально он переживает.

Кузнецов – наш настоящий «тракторист», а остальное, как вы понимаете, я комментировать не буду, – сказал губернатор Челябинской области и президент «Трактора». 

Кузнецов о запросе на обмен из «Вашингтона»: «Я сам из прессы узнал. Это как в браке: ругаешься, туда-сюда, но любовь все равно остается»

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2 комментария

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Ответ Vadoniy
Вроде же права на него СКА покупал, нет?
Толку от этих прав, ему 31
+2
0
+2
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Вроде же права на него СКА покупал, нет?
0
0
0
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