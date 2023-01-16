Гендиректор «Трактора» о Милано: «Да, Женя Кузнецов его рекомендовал. Мы очень хотели подписать Сонни, но не получилось»

Гендиректор «Трактора» подтвердил, что рекомендовал клубу .

– Евгений Кузнецов сказал, что предлагал вам хоккеиста, а вы отказались и, к сожалению, он подписал контракт с «Вашингтоном». Можно подробности этой истории?

– Мы точно от него не отказались. Я могу подтвердить, что Женя рекомендовал нам его и мы очень хотели заключить контракт с Сонни. Мы делали очень хорошее предложение с точки зрения финансов, но нам сложно заключить контракт с игроком, у которого на руках есть предложение от клуба НХЛ. Мы были заинтересованы в нем, но не получилось увидеть его в «Тракторе».

– А что с вратарем, которого рекомендовал Кузнецов?

– Точно такая же ситуация. Я уже неоднократно говорил, что игроки будут до последнего ждать, и нужно предложить баснословные деньги, чтобы перебить предложение от клуба , а «Трактор» таким не занимается, – сказал .

Кузнецов предлагал «Трактору» подписать Милано до его перехода в «Вашингтон»: «Теперь они говорят, что я был прав»