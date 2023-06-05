«Трактор» подпишет вратаря системы «Вашингтона» Фукале. Генменеджер подтвердил

Теги Трактор возможные переходы Вашингтон Алексей Волков НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Зак Фукале Хоккей

Генеральный менеджер «Трактора» подтвердил, что клуб подпишет вратаря Зака Фукале.

Ранее стало известно, что челябинский клуб близок к подписанию вратаря системы «Вашингтона».

– Мы провели переговоры с канадским вратарем. Он сейчас играет в финале конференции АХЛ. Ждем, когда сезон для него закончится и тогда официально сможем объявить о подписании.

Но это уже не такая большая тайна: речь идет о Заке Фукале. Он квалифицированный голкипер, который давно рассматривает возможность продолжения карьеры в КХЛ. Здесь он хочет найти для себя новую мотивацию, повысить свой уровень игры. Как только он завершит выступление за «Херши», а мы получим разрешение от «Вашингтона» объявить о соглашении до 1 июля, когда у него заканчивается контракт, мы сделаем официальное заявление.

– Нет ли в клубе предубеждения по отношению к Фукале, учитывая негативный опыт с другим канадским вратарем Эндрю Хэммондом?

– Предубеждения точно нет. Выбор вратарей по ходу прошлого сезона был невелик. Я знаю ситуацию изнутри, так как Хэммонда «Авангарду» тоже предлагали, когда я еще был генменеджером. Проведя свою домашнюю работу, мы от его подписания отказались. Такое случается. Это не значит, что со следующим легионером на аналогичной позиции произойдет также.

– Есть легенда, что Фукале «Трактору» посоветовал Евгений Кузнецов, и чуть ли не переговоры с ним провел.

– Хочу в этом общественность разубедить. Мы с Фукале знакомы больше трех лет. У нас был контакт, но не было возможности его подписать. В «Авангарде» сначала роль первого номера занимал Шимон Грубец, а в прошлое межсезонье Зак был занят, подписав контракт с «Вашингтоном». Теперь все сошлось. Надеюсь, наш союз будет успешным, – сказал Алексей Волков.

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1 комментарий

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Demedieu
по уши в Фукале
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