«Трактор» подпишет вратаря системы «Вашингтона» Фукале. Генменеджер подтвердил

Генеральный менеджер «Трактора» подтвердил, что клуб подпишет вратаря Зака Фукале.

Ранее стало известно, что челябинский клуб близок к подписанию вратаря системы «Вашингтона».

– Мы провели переговоры с канадским вратарем. Он сейчас играет в финале конференции АХЛ. Ждем, когда сезон для него закончится и тогда официально сможем объявить о подписании.

Но это уже не такая большая тайна: речь идет о . Он квалифицированный голкипер, который давно рассматривает возможность продолжения карьеры в . Здесь он хочет найти для себя новую мотивацию, повысить свой уровень игры. Как только он завершит выступление за «Херши», а мы получим разрешение от « » объявить о соглашении до 1 июля, когда у него заканчивается контракт, мы сделаем официальное заявление.

– Нет ли в клубе предубеждения по отношению к Фукале, учитывая негативный опыт с другим канадским вратарем Эндрю Хэммондом?

– Предубеждения точно нет. Выбор вратарей по ходу прошлого сезона был невелик. Я знаю ситуацию изнутри, так как Хэммонда «Авангарду» тоже предлагали, когда я еще был генменеджером. Проведя свою домашнюю работу, мы от его подписания отказались. Такое случается. Это не значит, что со следующим легионером на аналогичной позиции произойдет также.

– Есть легенда, что Фукале « » посоветовал , и чуть ли не переговоры с ним провел.

– Хочу в этом общественность разубедить. Мы с Фукале знакомы больше трех лет. У нас был контакт, но не было возможности его подписать. В «Авангарде» сначала роль первого номера занимал Шимон Грубец, а в прошлое межсезонье Зак был занят, подписав контракт с «Вашингтоном». Теперь все сошлось. Надеюсь, наш союз будет успешным, – сказал Алексей Волков.