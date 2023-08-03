Фукале о переходе в «Трактор»: «Общался с Кузнецовым, обсуждал разные вопросы с Протасом, Тринеевым, Паре. Все проанализировал, только потом согласился»
Зак Фукале сообщил, что общался с Евгением Кузнецовым по поводу игры за «Трактор».
Вратарь ранее играл в системе «Вашингтона».
– Многие североамериканцы сейчас опасаются ехать в КХЛ из-за политической ситуации.
– Я говорил с массой разных людей и только потом принял окончательное решение. Когда был в «Вашингтоне», то немного пообщался с Евгением Кузнецовым.
В «Херши» обсуждал разные вопросы с Алексеем Протасом, который несколько лет отыграл в КХЛ за минское «Динамо», и Богданом Тринеевым. Вы помните такого хоккеиста Франсиса Паре?
– Он поиграл в КХЛ и даже сделал покер в одном из матчей за «Трактор».
– Франсис, как и я, родом из провинции Квебек. Мы хорошо знакомы, поэтому с моей женой расспросили его и супругу обо всем. Еще консультировался с Филиппом Майе. Он играл в Магнитогорске. Эта команда считается самым принципиальным соперником «Трактора».
Я получил много информации, все проанализировал, только потом дал согласие на переход и теперь рад стать частью такого замечательного клуба.
– В «Тракторе» играет канадец Роберт Хэмилтон.
– Я с ним тоже разговаривал. Не волнуйтесь.
– Вы знаете, кто такой Майкл Гарнетт?
– Эту фамилию припоминаю с трудом. Лично с ним не знаком.
– Гарнетт – легенда «Трактора», один из лучших вратарей в истории клуба, он играл в одной команде с Кузнецовым.
– Интересно. Надо будет узнать об этом побольше, – сказал вратарь «Трактора» Фукале.
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