«Кузнецов уже давно деградирует как хоккеист. Он снизил к себе требования. Ему и в КХЛ будет тяжело». Экс-директор «Трактора» Баландин о форварде

Экс-директор «Трактора» Андрей Баландин считает, что Кузнецов деградирует как хоккеист.

Евгений Кузнецов является воспитанником «Трактора».

«Женя Кузнецов рвется в генменеджеры и сватает игроков в «Трактор». Но ему самому скоро команду надо будет искать: в «Вашингтоне» до конца срока контракта он не отыграет.

Кузнецов уже давно деградирует как хоккеист. Он снизил к себе требования, а после 30 лет надо тренироваться в два раза больше. Куда бы его ни обменяли, нигде уже не получится.

НХЛ – лучшая лига мира и играть там очень тяжело. Очень большая конкуренция, и никто просто так отдавать свой хлеб не будет. Но, думаю, ему и в КХЛ будет тяжело. И здесь много молодых, пусть не таких техничных, и они так же бьются за место в составе.

При любом раскладе хоккей – это силовой и скоростной вид спорта, а за счет только понимания игры и обводки выступать на таком уровне невозможно. Кузнецов – не такой, как Александр Радулов, который и в 40 лет будет биться. Характер должен быть в крови», – заявил Баландин.

Тарик Эль-Башир: «Люди, принимающие решения в «Вашингтоне», разочарованы сезоном Кузнецова. Они нуждались в том, чтобы он сделал шаг вперед»