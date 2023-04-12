«Кузнецов уже давно деградирует как хоккеист. Он снизил к себе требования. Ему и в КХЛ будет тяжело». Экс-директор «Трактора» Баландин о форварде

Теги Трактор Вашингтон Александр Радулов НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Экс-директор «Трактора» Андрей Баландин считает, что Кузнецов деградирует как хоккеист.

Евгений Кузнецов является воспитанником «Трактора».

«Женя Кузнецов рвется в генменеджеры и сватает игроков в «Трактор». Но ему самому скоро команду надо будет искать: в «Вашингтоне» до конца срока контракта он не отыграет.

Кузнецов уже давно деградирует как хоккеист. Он снизил к себе требования, а после 30 лет надо тренироваться в два раза больше. Куда бы его ни обменяли, нигде уже не получится.

НХЛ – лучшая лига мира и играть там очень тяжело. Очень большая конкуренция, и никто просто так отдавать свой хлеб не будет. Но, думаю, ему и в КХЛ будет тяжело. И здесь много молодых, пусть не таких техничных, и они так же бьются за место в составе.

При любом раскладе хоккей – это силовой и скоростной вид спорта, а за счет только понимания игры и обводки выступать на таком уровне невозможно. Кузнецов – не такой, как Александр Радулов, который и в 40 лет будет биться. Характер должен быть в крови», – заявил Баландин. 

Тарик Эль-Башир: «Люди, принимающие решения в «Вашингтоне», разочарованы сезоном Кузнецова. Они нуждались в том, чтобы он сделал шаг вперед»

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20 комментариев

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бизе
Баландин просто завидует Жене - когда оцениваешь мастера такого уровня - должно быть элементарное уважение , когда берешься анализировать игру - должны быть аргументы. Вместо этого - пустые , ничем не подкрепленные эмоции "псевдопрогнозиста" . Да , многие ожидали большего от Евгения , но это не повод чернить его просто так . В Вашингтоне вся команда провалила вторую половину сезона и ничуть не лучше Кузнецова играли Бэкстрем , О Ши , Уилсон и К .
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Почтенный эльф
Шутка про наступление белой полосы.
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Misson
Ответ Alexis80
Кузнецов был способен на большее по таланту, но сравнение с Радуловым в плане критики не к месту, Кузнецов поуспешнее будет: и играл стабильно без мотаний между НХЛ и КХЛ, и кубок есть, и очков побольше.
Два года назад Радулов вполне успешно играл в Далласе. А сезоном ранее был одним из лидеров Далласа и рубился с праймовой Тампой в финале. Это в 34-35 лет. Посмотрим, каким будет в этом возрасте в НХЛ Кузнецов. Его наверное, уже через 2 года генменеджеры начнут перекидывать как шарик в пинг-понге туда-сюда, как того же Наместникова.
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Серый
Ответ Фёдор Кузнецов
Интересно многих игроков в 50+ очками в этом сезоне НХЛ отправляют в КХЛ
И многим ли из них будет тяжело в нашей лиге
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Даня Чебыкин
Ответ личные рекорды это не хоккей
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ты гонишься за рекордом?
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mantruck
Там весь Вашингтон на хоккей забил, в т.ч. и Ови с Кузей, сейчас главный приоритет на ближайшие 2-3 сезона - это побить рекорд Грецки, далее Ови под громкие овации отправляется на заслуженную пенсию, Вашингтон отправляется туда где был до Овечкина - на дно турнирной таблицы.
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забил на оборону
Ответ hhlg
Инфа сотка? ;)
Ну, ведь явно парень ошибся дорожкой. Нет? :)
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viktorpavlov70
Это говорит тот экс-менеджер, который овертаймы предлагал отменить и начислять в ПО по пол-очка в случае ничьей? Авторитетное мнение...
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Alexis80
Кузнецов был способен на большее по таланту, но сравнение с Радуловым в плане критики не к месту, Кузнецов поуспешнее будет: и играл стабильно без мотаний между НХЛ и КХЛ, и кубок есть, и очков побольше.
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личные рекорды это не хоккей
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Фёдор Кузнецов
Интересно многих игроков в 50+ очками в этом сезоне НХЛ отправляют в КХЛ
+6
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fort410
Ответ Александр Невский
Пусть перегрузиться и съездит на Донбасс
Оба псевдо " АРМЕЙСКИЕ КОМАНДЫ ПУСТЬ СЬЕЗДЯТ ТУДА СНАЧАЛА" ,УМНИК..
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alklimov2018
Ответ fort410
Ну тебе - то какое телячье дело до КУЗНЕЦОВА...???? Сам - то ты кто обсасывать это..? Или кто попросил,из админтстрации подсуетиться..? Не спорт стал,а прожиклерство,мягко выражаесь.....еще и в НХЛ,как к себе домой с "домашней аналитикой" лезут... Все заработать хотят,кто на чем..? А резона - НОЛЬ..😏
Так в принципе любой болельщик ничего из себя на льду не представляет, но обсасывают хоккей, пытаются анализировать. Как ты сейчас.
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ABarca777
Порошок до добра не довел!
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Даня Чебыкин
кузе просто скучно.
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Даня Чебыкин
Ответ Александр Невский
Пусть перегрузиться и съездит на Донбасс
откуда ты сбежал?
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fort410
Ну тебе - то какое телячье дело до КУЗНЕЦОВА...???? Сам - то ты кто обсасывать это..? Или кто попросил,из админтстрации подсуетиться..? Не спорт стал,а прожиклерство,мягко выражаесь.....еще и в НХЛ,как к себе домой с "домашней аналитикой" лезут... Все заработать хотят,кто на чем..? А резона - НОЛЬ..😏
+4
-5
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hhlg
Ответ Juvestan
Чувак на кокосе плотно сидит, что ему твой хоккей да тренировки? Просто способ заработка, не больше, пока на кокос хватает и худо-мальски 50 очков набирается за сезон - все на мази. Настоящий русский Иван на печи, ленивый и безответственный. И таааак сойдет!(с)
Инфа сотка? ;)
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Juvestan
Чувак на кокосе плотно сидит, что ему твой хоккей да тренировки? Просто способ заработка, не больше, пока на кокос хватает и худо-мальски 50 очков набирается за сезон - все на мази. Настоящий русский Иван на печи, ленивый и безответственный. И таааак сойдет!(с)
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Павел Аксенов
Что?
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Александр Невский
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