Глава ФХБ Богданович взошел на Эльбрус: «Впервые сделал это в джерси национальной команды»

Председатель Федерации хоккея Беларуси высказался о своем восхождении на Эльбрус.

«Это не первое мое восхождение, но впервые я сделал это в джерси национальной команды.

Сразу скажу, что это совершенно особенные ощущения. И я хотел бы, чтобы этот путь вдохновил всех наших атлетов на успешное выступление на II Играх стран СНГ, ведь дорога к любой вершине состоит из маленьких шагов, которые каждый раз требуют от тебя полной концентрации и самоотдачи.

Вчера наша сборная, пусть и в товарищеском матче, но обыграла одного из грандов КХЛ, так пусть и дальше ребятам покоряются новые соперники и трофеи!» – сказал Александр Богданович.