Председатель ФХБ: «В спортивный хоккейный мир возвращается разум, который понимает, что без Беларуси и России чемпионаты неполноценные»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею ФХБ Александр Богданович Хоккей

Председатель ФХБ высказался касательно решения ИИХФ по возвращению Беларуси и Россию в элитный дивизион.

30 сентября конгресс Международной федерации хоккея принял решение, что сборные России и Беларуси вернутся в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею, когда снова будут допущены к участию в международных турнирах.

«Очень приятно, что в спортивный хоккейный мир возвращается разум, который понимает, что без Беларуси и России чемпионаты неполноценные.

Потому что мы видим по голосованию, что 98 членов проголосовали за участие наших команд, чтобы они оставались в элитных дивизионах.

Поэтому всем нашим спортсменам только удачи, хороших тренировок. Верим в то, что мы скоро будем покорять чемпионаты мира», – сказал Александр Богданович.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные