Председатель ФХБ: «В спортивный хоккейный мир возвращается разум, который понимает, что без Беларуси и России чемпионаты неполноценные»

Председатель ФХБ высказался касательно решения по возвращению Беларуси и Россию в элитный дивизион.

30 сентября конгресс Международной федерации хоккея принял решение, что сборные России и Беларуси вернутся в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею, когда снова будут допущены к участию в международных турнирах.

«Очень приятно, что в спортивный хоккейный мир возвращается разум, который понимает, что без Беларуси и России чемпионаты неполноценные.

Потому что мы видим по голосованию, что 98 членов проголосовали за участие наших команд, чтобы они оставались в элитных дивизионах.

Поэтому всем нашим спортсменам только удачи, хороших тренировок. Верим в то, что мы скоро будем покорять чемпионаты мира», – сказал Александр Богданович.