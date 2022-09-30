Председатель ФХБ о решении ИИХФ: «Другие федерации поддерживают наше возвращение, судя по голосованию. Выступление в топ-дивизионе ЧМ важно для хоккея Беларуси»

Председатель ФХБ прокомментировал решение о механизме возвращения Беларуси к участию в чемпионатах мира.

В пятницу конгресс международной федерации принял решение, что сборные России и Беларуси вернутся в элитный дивизион ЧМ по хоккею, когда снова будут допущены к участию в международных турнирах.

«Радует, что ИИХФ, наконец, озвучила четкую позицию в отношении наших сборных и механизма их возвращения к участию в программе чемпионатов мира.

Теперь не только мы, но и другие члены мировой хоккейной семьи понимают, как это будет происходить. И как мы видим из результатов голосования, другие федерации поддерживают наше возвращение.

Поэтому мы продолжим вести подготовку наших команд, чтобы подойти к моменту возвращения в хорошей игровой форме, ведь выступление всех наших сборных в топ-дивизионе чемпионатов мира – крайне важно не только для действующих спортсменов, но и для перспектив развития хоккея с шайбой в Беларуси», – сказал Александр Богданович.