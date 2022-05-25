Глава ФХБ: «Мы с Россией действуем по всем нормам, прописанным международными организациями. Это они нарушают свои же правила»

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Александр Богданович рассказал о совместном заседании НОК Беларуси и ОКР.

«Последние происходящие события сблизили олимпийские комиссии Беларуси и России.

Мы встретились, чтобы обсудить, как нам защищать своих спортсменов. Очевидно, что никакие письма на международные организации не действуют, никакие наши доводы их не интересуют.

Мы с Россией действуем по всем правилам и нормам, которые прописаны международными организациями. Это они нарушают свои же правила. Мы не бросим своих спортсменов и будем продолжать борьбу. Мы должны выяснять отношения только на спортивных аренах», – сказал председатель ФХБ в эфире программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».

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