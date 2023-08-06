Агент Ткачева: «С «Авангардом» не будет проблем, если Владимир получит реальный шанс уехать в НХЛ»
Агент Владимира Ткачева сказал, что хоккеист может уехать в НХЛ из «Авангарда».
– Переговоры шли минуты три. Все получилось просто и быстро, обе стороны были заинтересованы в сделке и понимали желания друг друга. Каждая из сторон пошла на определенные уступки, чтобы в итоге заключить соглашение.
– Как понимаю, были варианты и с НХЛ?
– Да, такие варианты были.
– В будущем переход Ткачева в НХЛ возможен?
– Да, нашли взаимоуважительное решение с клубом. С «Авангардом» не будет проблем, если Ткачев получит реальный шанс уехать в НХЛ.
– То есть в контракте прописан пункт об отъезде в НХЛ?
– Никаких пунктов нет. Есть договоренность между стороной игрока и «Авангардом». Клуб готов пойти навстречу при действительном предложении и возможности Ткачева уехать. У нас полное взаимопонимание и взаимоуважение с клубом, – сказал Шуми Бабаев.
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