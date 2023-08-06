Агент Ткачева: «С «Авангардом» не будет проблем, если Владимир получит реальный шанс уехать в НХЛ»

Агент Владимира Ткачева сказал, что хоккеист может уехать в НХЛ из «Авангарда».

– Переговоры шли минуты три. Все получилось просто и быстро, обе стороны были заинтересованы в сделке и понимали желания друг друга. Каждая из сторон пошла на определенные уступки, чтобы в итоге заключить соглашение.

– Как понимаю, были варианты и с НХЛ?

– Да, такие варианты были.

– В будущем переход Ткачева в НХЛ возможен?

– Да, нашли взаимоуважительное решение с клубом. С «Авангардом» не будет проблем, если Ткачев получит реальный шанс уехать в НХЛ.

– То есть в контракте прописан пункт об отъезде в НХЛ?

– Никаких пунктов нет. Есть договоренность между стороной игрока и «Авангардом». Клуб готов пойти навстречу при действительном предложении и возможности Ткачева уехать. У нас полное взаимопонимание и взаимоуважение с клубом, – сказал Шуми Бабаев.