«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» предлагали Ткачеву контракты в НХЛ с зарплатой около 1 млн долларов («СЭ»)

Владимиру Ткачеву предлагали контракты в НХЛ.

По информации « », форвард до подписания контракта с « » рассматривал предложения « » и « ». Клубы НХЛ предлагали форварду 1,1 и 0,9 миллиона долларов в год соответственно.

В воскресенье, 6 августа, «Авангард» объявил о продлении контракта с 27-летним хоккеистом на три года.