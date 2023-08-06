«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» предлагали Ткачеву контракты в НХЛ с зарплатой около 1 млн долларов («СЭ»)
Владимиру Ткачеву предлагали контракты в НХЛ.
По информации «Спорт-Экспресса», форвард до подписания контракта с «Авангардом» рассматривал предложения «Нэшвилла» и «Сан-Хосе». Клубы НХЛ предлагали форварду 1,1 и 0,9 миллиона долларов в год соответственно.
В воскресенье, 6 августа, «Авангард» объявил о продлении контракта с 27-летним хоккеистом на три года.
Куча больших дядек типа Уилсона с МакДермидом, которые в любой момент могут и в больничку субтильного лилипута Ткачёва отправить.
Короче очевидно уже, что Ткачёв - это второй Гусёв. Перед каждым сезоном напускная болтовня про НХЛ. А по факту - Колхоз.
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