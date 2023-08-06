«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» предлагали Ткачеву контракты в НХЛ с зарплатой около 1 млн долларов («СЭ»)

Теги Авангард Нэшвилл Сан-Хосе НХЛ КХЛ Владимир Ткачев 1995 Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Владимиру Ткачеву предлагали контракты в НХЛ.

По информации «Спорт-Экспресса», форвард до подписания контракта с «Авангардом» рассматривал предложения «Нэшвилла» и «Сан-Хосе». Клубы НХЛ предлагали форварду 1,1 и 0,9 миллиона долларов в год соответственно.

В воскресенье, 6 августа, «Авангард» объявил о продлении контракта с 27-летним хоккеистом на три года. 

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16 комментариев

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Там пахать надо, доказывать. Форчек, все дела.
Куча больших дядек типа Уилсона с МакДермидом, которые в любой момент могут и в больничку субтильного лилипута Ткачёва отправить.
Короче очевидно уже, что Ткачёв - это второй Гусёв. Перед каждым сезоном напускная болтовня про НХЛ. А по факту - Колхоз.
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Предлагали бы-подписал бы.А так это всего лишь работа Шуми по выбиванию денег.
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Столько же и в Омске, но здесь можно не стараться, играя даже в пол силы набирать хорошие очки, ведь уровень противодействия намного слабее. А в НХЛ надо стараться на все 100, и даже в таком раскладе закрепиться сложно, там таких выкладывающихся на 100 много. Вон Свеч возвращается, не дотянул... У нас проще, не напрягаясь играть, и набирать прилично и получать неплохо
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А информацию в СЭ принес Бабаев?)
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Да может и предлагали , но там бы все закончилось АХЛ . Хотя …
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Старая добрая схема: У Алеши закончился контракт в КХЛ. Его агент сообщает сенсацию - 10 клубов НХЛ ведут яростную борьбу за Алешу. Через месяц этот же агент говорит, что Алексей че то таки остаётся у нас, НО!!! Он теперь - востребованный игрок НХЛ, суперзвезда Кросби-Макдэвид. Значит - клубы НХЛ должны от души отсыпать зарплату такому игроку
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Конечно-конечно
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Очередной безамбициозный ноунейм из КХЛ.
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Ответ Ryan T.
Там пахать надо, доказывать. Форчек, все дела. Куча больших дядек типа Уилсона с МакДермидом, которые в любой момент могут и в больничку субтильного лилипута Ткачёва отправить. Короче очевидно уже, что Ткачёв - это второй Гусёв. Перед каждым сезоном напускная болтовня про НХЛ. А по факту - Колхоз.
Ткачеву даже до Гусева как до луны. тот в первом сезоне в НХЛ был очень неплох
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не захотел за меньшие деньги ездить на автобусах по Америке
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Они меня царицей соблазняли, но я не поддался( Иван Василич меняет профессию).
Если эти сообщения не Трындë
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Это в районе 500 тыс $ выходит, В Омске Ткачев 1,5 млн $ может заработать,
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так контракты то наверное двухсторонние предлогали, это 4 звено или АХЛ, в итоге 60 лямов бы он привез, единственный плюс мог бы проявить себя, подняться в звеньях и на следующий год рассматривать предложения от трёх и выше, а можно тут вату катать за горантированые бабки, ещё и если хорошо работать можно удвоить сумму и потом свалить))).
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В Омске все условия для него созданы, правильно сделал что остался.
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