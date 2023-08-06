Генменеджер «Авангарда»: «Вокруг Ткачева будет строиться команда на ближайшие три сезона»

Генменеджер «Авангарда» прокомментировал продление контракта с Владимиром Ткачевым.

«Продление контракта было для нас одной из приоритетных задач этого межсезонья.

Такой мастер, безусловно, усилит наше нападение, все мы помним прошлый сезон, по итогам которого Владимир набрал 73 очка, вел « » за собой, забивал красивые голы, делал красивые передачи и вообще дирижировал атакой команды.

Учитывая, что связка с Ридом Буше сохраняется, верим, что и в новом сезоне Владимир покажет максимум своих возможностей.

Отмечу, что для Ткачева вариант с нашим клубом был приоритетным, он хочет играть дома и радовать своих болельщиков. Поэтому нам достаточно легко удалось прийти к соглашению. Вокруг него будет строиться команда на ближайшие три сезона», – сказал .