Генменеджер «Авангарда»: «Вокруг Ткачева будет строиться команда на ближайшие три сезона»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Генменеджер «Авангарда» прокомментировал продление контракта с Владимиром Ткачевым.

«Продление контракта Владимира Ткачева было для нас одной из приоритетных задач этого межсезонья.

Такой мастер, безусловно, усилит наше нападение, все мы помним прошлый сезон, по итогам которого Владимир набрал 73 очка, вел «Авангард» за собой, забивал красивые голы, делал красивые передачи и вообще дирижировал атакой команды.

Учитывая, что связка с Ридом Буше сохраняется, верим, что и в новом сезоне Владимир покажет максимум своих возможностей.

Отмечу, что для Ткачева вариант с нашим клубом был приоритетным, он хочет играть дома и радовать своих болельщиков. Поэтому нам достаточно легко удалось прийти к соглашению. Вокруг него будет строиться команда на ближайшие три сезона», – сказал Антон Курьянов.

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3 комментария

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Ещё бы, 100 млн за сезон. От такого трудно отказаться.
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Ответ Александр Невский
вообще он просил 120
Так Ткачёв оказывается ещё и великодушный. Ещё больше его зауважал)
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