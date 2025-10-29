«Эдмонтон» прервал серию «Юты» из 7 побед – 6:3. Макдэвид забил 2 гола – вдвое больше, чем за 10 предыдущих игр, «Мамонт» проиграл впервые после появления маскота
«Эдмонтон» прервал серию «Юты» из 7 побед – 6:3.
«Ойлерс» обыграли «Мамонта» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Капитан канадского клуба Коннор Макдэвид сделал дубль, забросив в 2 раза больше шайб, чем в предыдущих 10 играх. На счету 28-летнего канадца 14 (3+11) очков в 11 играх в сезоне.
Отметим, что «Юта» проиграла впервые после представления клубного талисмана – мамонта Таски. Семиматчевая серия побед началась сразу же после появления маскота.
Фото: соцсети НХЛ.
Статистика приведена до матча с «Ойлерс».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
