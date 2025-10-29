  • Спортс
  • Айкел единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ – 19 очков в 10 играх. Маккиннон и Шмалц делят 2-е место – по 17 баллов в 11 матчах
Айкел единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ – 19 очков в 10 играх. Маккиннон и Шмалц делят 2-е место – по 17 баллов в 11 матчах

Джек Айкел вновь единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

Форвард «Вегаса» набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (6:3). 

На счету 29-летнего американца стало 19 (8+11) очков в 10 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги. 

Второе место делят форварды Нэтан МаккиннонКолорадо», 17 очков в 11 играх, 9+8) и Ник Шмалц («Юта», 17 в 11, 7+10). 

За ними следует группа из 4 игроков с 16 очками, куда входит Евгений Малкин («Питтсбург», 3+13 в 11 играх). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
