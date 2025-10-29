«Даллас» продлил контракт с Харли на 8 лет и 84,7 млн долларов. У защитника 97 очков и полезность «плюс 60» за два прошедших сезона

«Даллас» продлил контракт с Томасом Харли на 8 лет и 84,7 млн долларов.

Средняя годовая зарплата (кэпхит) 24-летнего защитника составит 10,587 млн долларов. Его действующий договор с кэпхитом 4 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.

Харли был выбран «Далласом » под 18-м общим номером на драфте-2019. За два последних сезона он набрал 97 (31+66) очков в 157 матчах регулярки при полезности «плюс 60».

В 10 играх нынешнего чемпионата НХЛ Харли набрал 8 (1+7) очков.