Наместников забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Миннесотой». У него 5 очков в 10 играх
Владислав Наместников забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Миннесотой».
Форвард «Виннипега» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (4:3 ОТ), сделав счет 2:0.
На счету 32-летнего россиянина стало 5 (4+1) очков в 10 играх в текущем сезоне при полезности «+1».
Сегодня Наместников (17:24, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ, выиграл 2 из 2 вбрасываний и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости