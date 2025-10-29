Наместников забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Миннесотой». У него 5 очков в 10 играх

Владислав Наместников забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Миннесотой».

Форвард «Виннипега » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (4:3 ОТ), сделав счет 2:0.

На счету 32-летнего россиянина стало 5 (4+1) очков в 10 играх в текущем сезоне при полезности «+1».

Сегодня Наместников (17:24, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ, выиграл 2 из 2 вбрасываний и допустил 2 потери.