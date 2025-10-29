Дорофеев, Маккиннон, Джек Хьюз и Кофилд лидируют в гонке снайперов НХЛ – у всех по 9 голов. За ними идет группа из 8 игроков с 8 шайбами – в их числе Драйзайтль и Кросби
Павел Дорофеев вновь делит лидерство в гонке снайперов НХЛ.
Форвард «Вегаса» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (6:3). На счету 24-летнего россиянина стало 9 шайб в 10 играх в сезоне при 10 очках.
Он делит лидерство в гонке снайперов лиги с форвардами Джеком Хьюзом («Нью-Джерси», 9 шайб в 10 играх, сегодня – гол в ворота «Колорадо»), Коулом Кофилдом («Монреаль», 9 в 11, сегодня – дубль в матче с «Сиэтлом»), Нэтаном Маккинноном («Колорадо», 9 в 11, сегодня – дубль в матче с «Нью-Джерси»).
За лидерами следует группа из 8 хоккеистов с 8 заброшенными шайбами у каждого. В их число входят действующий обладатель «Морис Ришар Трофи» Леон Драйзайтль и 38-летний капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.
