Вратарь «Рейнджерс» Куик сделал 64-й шатаут за карьеру в НХЛ, отразив 23 броска «Ванкувера». Он делит с Лундквистом 17-е место в истории лиги по числу игр на ноль

Вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик сделал 64-й шатаут за карьеру в НХЛ.

39-летний американец отразил все 23 броска в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером » (2:0) и был признан первой звездой.

В 3 матчах в текущем сезоне у Куика 2 победы при 1 поражении (94,1% сэйвов, коэффициент надежности 1,35).

Шатаут стал для него 64-м за карьеру в лиге. По числу матчей на ноль в истории лиги он делит 17-е место с Хенриком Лундквистом . На 16-м месте идет Патрик Руа, рекорд лиги у Мартина Бродера (125).

После завершения карьеры Марком-Андре Флери (76 шатаутов) Куик стал лидером среди действующих вратарей. На втором месте идет Сергей Бобровский («Флорида », 50 игр на ноль).

Шестеркин пропустил 11 шайб в 2 последних играх. Вратарь отразил 25 из 30 бросков в матче «Рейнджерс» с «Калгари»