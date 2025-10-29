Олофссон с 3+2, Бедард с 3+1 и Айкел с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Виктор Олофссон, Коннор Бедард и Джек Айкел – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги игрового дня, в котором приняли участие все 32 команды лиги.

Третья звезда – форвард «Вегаса » Джек Айкел с 3 (2+1) очками в матче с «Каролиной» (6:3). Американец вновь единолично возглавил гонку бомбардиров лиги.

Вторая звезда – форвард «Чикаго » Коннор Бедард с 4 (3+1) очками в матче с «Оттавой» (7:3). Хет-трик стал для 20-летнего канадца первым в лиге.

Первая звезда – форвард «Колорадо » Виктор Олофссон с 5 (3+2) очками в матче с «Нью-Джерси» (8:4). Швед тоже сделал хет-трик впервые за карьеру в лиге.