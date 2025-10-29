Гранлунд пропустит минимум 2-3 недели из-за травмы. У форварда «Анахайма» 8 очков в 8 матчах сезона НХЛ

Микаэль Гранлунд пропустит минимум 2-3 недели из-за травмы.

33-летний нападающий «Анахайма » получил повреждение верхней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:4).

Главный тренер команды Джоэл Кенневилл заявил, что на восстановление уйдет минимум 2-3 недели.

В текущем сезоне Гранлунд провел 8 матчей и набрал 8 (2+6) очков при полезности «плюс 2».