Ткачев может получить 50 млн бонуса за 55 очков в регулярке. Еще 50 млн – за попадание в топ-3 снайперов или бомбардиров

Теги Авангард КХЛ Владимир Ткачев 1995 Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Стали известны финансовые детали нового контракта Владимира Ткачева с «Авангардом».

По информации «Спорт-Экспресса», базовый оклад форварда составит 101 млн рублей в год.

Еще 50 млн Ткачев может получить, если наберет 55 очков в регулярке. Также бонус в 50 млн рублей предусмотрен за попадание в тройку лучших снайперов или бомбардиров по итогам регулярки.

В сезоне-2022/23 Ткачев набрал 59 (23+36) очков в 64 матчах за «Авангард» в регулярке Фонбет Чемпионате КХЛ и 14 (3+11) очков в плей-офф. 

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3 комментария

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Ткачак?
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150 млн должен получить , 120 млн под потоком будет учитываться
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хлеба и зрелищ народу
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