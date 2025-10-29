109 голов забили за день в НХЛ – 3-й результат в истории лиги. Играли все 32 команды
109 голов забили за минувший игровой день в НХЛ.
В матчах регулярного чемпионата приняли участие все 32 команды лиги.
109 заброшенных шайб – третий показатель в истории НХЛ. Рекорд был установлен 4 ноября 2023 года, тогда в 15 играх было забито 114 голов.
Сегодня средняя результативность команд составила 3,406 шайбы. Ранее в сезоне-2025/26 клубы забивали в среднем по 3,1 гола за матч.
Отметим, что в этом регулярном чемпионате больше не будет дней, в которых сыграют 32 команды.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
