109 голов забили за день в НХЛ – 3-й результат в истории лиги. Играли все 32 команды

109 голов забили за минувший игровой день в НХЛ.

В матчах регулярного чемпионата приняли участие все 32 команды лиги.

109 заброшенных шайб – третий показатель в истории НХЛ . Рекорд был установлен 4 ноября 2023 года, тогда в 15 играх было забито 114 голов.

Сегодня средняя результативность команд составила 3,406 шайбы. Ранее в сезоне-2025/26 клубы забивали в среднем по 3,1 гола за матч.

Отметим, что в этом регулярном чемпионате больше не будет дней, в которых сыграют 32 команды.