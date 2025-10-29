«Колорадо» прервал серию «Нью-Джерси» из 8 побед – 8:4. Олофссон набрал 5 (3+2) очков – столько же, сколько в первых 10 играх в сезоне

«Колорадо» прервал серию «Нью-Джерси» из 8 побед – 8:4.

«Эвеланш» одержали победу над «Девилс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ .

Первой звездой встречи стал форвард «Колорадо» Виктор Олофссон , набравший 5 (3+2) очков – столько же, сколько у него было в первых 10 играх в сезоне (0+5).

Также в тройку звезд попали его партнеры Нэтан Маккиннон (2+1) и Кэйл Макар (0+4).

Победная серия «Нью-Джерси » из 8 игр завершилась, клуб продолжает лидировать в Восточной конференции с 16 очками после 10 игр.

«Колорадо», прервавший серию из 4 поражений, идет на втором месте на Западе с 16 очками в 11 играх. Клуб из Денвера уступает «Юте» (аналогичный результат) по дополнительным показателям.

Бардаков забил 1-й гол в НХЛ в матче с «Нью-Джерси». У форварда «Колорадо» 2 броска, 2 хита, 46% на точке и «+2» за 8:38