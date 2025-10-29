Бедард набрал 3+1 в матче с «Оттавой», сделав 1-й хет-трик в НХЛ. У 20-летнего форварда «Чикаго» 12 очков и «+4» в 10 играх в сезоне
Коннор Бедард набрал 3+1 в матче с «Оттавой», сделав 1-й хет-трик в НХЛ.
Форвард «Чикаго» забросил 3 шайбы и добавил результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (7:3). Его признали первой звездой встречи.
На счету 20-летнего канадца стало 12 (6+6) очков в 10 играх в текущем сезоне при полезности «+4».
Бедард (20 лет 103 дня) занял 3-е место в списке самых молодых игроков «Блэкхокс» на момент первого хет-трика в лиге. Он уступил только Джереми Ренику (1989 год, 19 лет 340 дней) и Алексу Дебринкету (2017 год, 19 лет 344 дня).
При этом Коннор стал самым молодым автором натурального хет-трика (3 шайбы подряд) в истории клуба, опередив Реника (1991, 21 год 324 дня).
