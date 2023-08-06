Экс-защитник системы «Эдмонтона» Калдис заработает 25 млн рублей за сезон в минском «Динамо»
Янни Калдис заработает в минском «Динамо» 25 млн рублей или 264 тысячи долларов за сезон.
Об этом сообщает Metaratings.ru.
10 июля минское «Динамо» объявило о достижении договоренности по подписании контракта с Калдисом.
Три предыдущих сезона хоккеист провел в составе «Бейкерсфилда» – фарм-клуба «Эдмонтона».
В прошлом сезоне Калдис набрал 26 (6+20) очков в 51 матче регулярного чемпионата АХЛ. Всего в лиге игрок отметился 64 (13+51) баллами в 132 играх.
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