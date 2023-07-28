Вратарь Фергюсон заработает около 40 млн рублей за сезон в минском «Динамо» (Metaratings)

Теги Динамо Минск КХЛ Дилан Фергюсон деньги Хоккей

Вратарь Дилан Фергюсон заработает около 40 млн рублей за сезон в минском «Динамо».

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее «Динамо» объявило, что договорилось о контракте с Фергюсоном.

24-летний вратарь сыграл 2 матча в НХЛ за «Оттаву» в минувшем сезоне. В победном матче против «Питтсбурга» (2:1) ему удалось отразить 48 бросков из 49.

Также Фергюсон провел 13 матчей в АХЛ за «Торонто Марлис» и «Бельвиль».

Всего за карьеру в его активе 3 матча в НХЛ, 29 – в АХЛ и 27 – в ECHL.

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