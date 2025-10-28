Саша Хмелевски рассказал о желании изучить татарский язык.

В сентябре нападающий в «Ак Барс» из «Салавата Юлаева» в результате обмена.

– Как прошла адаптация в Казани?

– Процесс дался мне тяжело. Отмечу, что «Ак Барс » сделал все для меня и моей семьи, чтобы быстро адаптироваться в команде.

Тут уже больше от меня требовалось быстрее влиться, но на все нужно время.

Я довольно долго адаптируюсь, даже школы не любил менять в детстве. Чуть дольше времени это заняло, но сейчас чувствую себя хорошо.

– Чем-то похожи Уфа и Казань?

– В обоих городах очень любят хоккей, в обеих республиках это вид спорта номер один. Казань намного больше – тут очень приятно и много развлечений.

– Уже слышали от вас несколько фраз на татарском, скоро будете свободно говорить?

– Моя жена – татарка, так что буду обучаться. Немного слов знаю, как и все.

Знаю, что в Татарстане болельщики любят такие мелочи – это отдает дань уважения республике. Когда смогу выучить несколько новых слов или поговорок, постараюсь озвучить, – сказал Саша Хмелевски .