Савиков об обмене в СКА: «Шансов остаться в «Спартаке», наверное, не было – зависело от отношения клуба. Тренировался и играл, где мог, в том числе в МГУ за студенческую команду»

Егор Савиков прокомментировал обмен из «Спартака» в СКА.

Красно-белые обменяли защитника в СКА, получив взамен денежную компенсацию, нападающего Максима Сельдемирова и права на Марата Хуснутдинова.

– Было тяжелое время, хорошо, что оно закончилось.

– Было ли дело [в переговорах со «Спартаком»] в деньгах?

– Я так не думаю, многое зависело от отношения к тебе со стороны клуба. Наверное, шансов остаться у меня в «Спартаке » не было.

Но плохого к болельщикам и тренерскому штабу у меня не осталось. Я благодарен тренерам за то многое, что они мне дали. Плохие моменты к тренерам и болельщикам не относятся.

Многое зависело не от меня, я в переговорах особо не участвовал. Варианты с другими клубами были.

Форму поддерживал благодаря тому, что тренировался и играл, где мог, в том числе и в МГУ за студенческую команду, – сказал Егор Савиков .