Савиков об обмене в СКА: «Шансов остаться в «Спартаке», наверное, не было – зависело от отношения клуба. Тренировался и играл, где мог, в том числе в МГУ за студенческую команду»
Красно-белые обменяли защитника в СКА, получив взамен денежную компенсацию, нападающего Максима Сельдемирова и права на Марата Хуснутдинова.
– Было тяжелое время, хорошо, что оно закончилось.
– Было ли дело [в переговорах со «Спартаком»] в деньгах?
– Я так не думаю, многое зависело от отношения к тебе со стороны клуба. Наверное, шансов остаться у меня в «Спартаке» не было.
Но плохого к болельщикам и тренерскому штабу у меня не осталось. Я благодарен тренерам за то многое, что они мне дали. Плохие моменты к тренерам и болельщикам не относятся.
Многое зависело не от меня, я в переговорах особо не участвовал. Варианты с другими клубами были.
Форму поддерживал благодаря тому, что тренировался и играл, где мог, в том числе и в МГУ за студенческую команду, – сказал Егор Савиков.