  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кадри о возможном обмене из «Калгари»: «Это не привлекает мое внимание. Готов отвечать на вопросы, но я сосредоточен на победах»
0

Кадри о возможном обмене из «Калгари»: «Это не привлекает мое внимание. Готов отвечать на вопросы, но я сосредоточен на победах»

Назем Кадри прокомментировал возможный обмен из «Калгари».

Действующий контракт 35-летнего нападающего с зарплатой 7 миллионов долларов рассчитан до завершения сезона-2028/29.

Канадский клуб выиграл два из десяти матчей на старте нынешнего сезона НХЛ.

«Мне приходилось сталкиваться с гораздо более сложными ситуациями, чем эта. Поэтому это не привлекает мое внимание.

Конечно, будут вопросы. Готов на них ответить, но я сосредоточен на победах в матчах», – сказал Назем Кадри, набравший 7 (2+5) очков в 10 матчах в этом сезоне.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
logoНазем Кадри
logoНХЛ
logoКалгари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Буше после 1:4 от «Металлурга»: «Авангард» много бросает. В такой хоккей играют в плей-офф – предпочитаю видеть это, нежели играть в легкий хоккей, который не пригодится в кубковых матчах»
15 минут назад
«Авангард» презентовал логотип к 75-летию омского хоккея. На нем изображен щит с ястребом и силуэт СКК Блинова
44 минуты назадФото
КХЛ. «Трактор» против «Автомобилиста», «Спартак» примет ЦСКА, «Локомотив» сыграет с «Ладой», «Динамо» Москва в гостях у «Шанхая»
59 минут назад
Форвард «Салавата» Жаровский: «Чувствую себя лучше и лучше с каждым матчем – стало меньше страха и сомнений. Чувствую доверие Козлова – если ошибаюсь, не сразу сажает в запас»
сегодня, 10:32
Хмелевски о татарском языке: «Моя жена – татарка, буду обучаться. В Татарстане болельщики любят такие мелочи – это дань уважения республике»
сегодня, 10:05
Вячеслав Быков: «КХЛ развивается в полном масштабе. Экономическая составляющая позволяет клубам не отпускать игроков в Москву – это помогает выходить на новый уровень»
сегодня, 09:52
Владимир Ткачев: «В большинстве на привычной позиции играю. В «Металлурге» сказали, что на линии ворот мне нечего делать»
сегодня, 08:59
Виталий Давыдов: «Русская пятерка» играла не за отечественный клуб, а рядовой американский. Легендарные пятерки не вспоминаем, зато «Детройт» чествуем. Второсортный подход!»
сегодня, 08:48
Морозова допустят к матчам КХЛ в ноябре. Дисквалификация форварда «Спартака» за положительную допинг-пробу – три месяца («Советский Спорт»)
сегодня, 08:36
Кеслер не признал себя виновным по двум пунктам в совершении преступления сексуального характера. Экс-форвард сыграл 1001 матч в НХЛ
сегодня, 08:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Филадельфия» отправила Лучанко в лигу Онтарио после 4 сыгранных матчей в сезоне НХЛ. Форварда выбрали под 13-м номером на драфте-2024
19 минут назад
Лямкин об «Ак Барсе»: «Первые 10 матчей просто уголь кидали, в шахте работали – было тяжело. Сейчас пересматриваешь игры и получаешь удовольствие»
32 минуты назад
Давыдов о дисквалификации Дронова: «Катание подвело – защитники не отличались такой неуклюжестью в наше время. Некоторые судьи не понимают, что болельщик пришел смотреть хоккей, а не их самоутверждения»
сегодня, 10:59
Кросби про 1700 очков в НХЛ: «Я присоединился к хоккеистам, которых идеализировал с детства. Никогда не думал, что окажусь с ними рядом»
сегодня, 10:18
Экс-тренер «Лады» Зубов возглавил «Рязань-ВДВ». Команда идет 20-й в таблице ВХЛ
сегодня, 09:39
Фетисов о Малкине: «Один из самых универсальных игроков в мировой истории. Видел его летом, был в Москве с семьей. Талант. Будет играть сколько захочет»
сегодня, 09:26
Савиков об обмене в СКА: «Шансов остаться в «Спартаке», наверное, не было – зависело от отношения клуба. Тренировался и играл, где мог, в том числе в МГУ за студенческую команду»
сегодня, 09:13
«Питтсбург» выиграл 5 из 6 последних матчей и идет на 2-м месте на Востоке
сегодня, 03:34
Новиков о СКА: «Контингент игроков средний, поэтому воз должны тащить все члены тренерского штаба. Тем более что сейчас помощников на лавке почти столько же, сколько и хоккеистов»
вчера, 21:42
Мурашов признан лучшим игроком недели в АХЛ. Вратарь фарм-клуба «Питтсбурга» отразил 51 из 52 бросков за 2 матча
вчера, 21:30