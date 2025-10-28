Кадри о возможном обмене из «Калгари»: «Это не привлекает мое внимание. Готов отвечать на вопросы, но я сосредоточен на победах»

Назем Кадри прокомментировал возможный обмен из «Калгари».

Действующий контракт 35-летнего нападающего с зарплатой 7 миллионов долларов рассчитан до завершения сезона-2028/29.

Канадский клуб выиграл два из десяти матчей на старте нынешнего сезона НХЛ .

«Мне приходилось сталкиваться с гораздо более сложными ситуациями, чем эта. Поэтому это не привлекает мое внимание.

Конечно, будут вопросы. Готов на них ответить, но я сосредоточен на победах в матчах», – сказал Назем Кадри , набравший 7 (2+5) очков в 10 матчах в этом сезоне.