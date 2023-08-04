Зарплата Джемела Смита в минском «Динамо» – 27 млн рублей за сезон, Анаса – около 30 млн (Metaratings)

Форвард Джемел Смит заработает 27 миллионов рублей за сезон в минском «Динамо».

Другой легионер – нападающий Сэм Анас – получит около 30 млн российских рублей, по данным Metaratings.

По текущему валютному курсу это 291 и 323 тысячи долларов соответственно.

29-летний Смит в сезоне-2022/23 играл в АХЛ за «Сиракьюс» и «Хендерсон». Всего он провел 54 игры и набрал 53 (18+35) очка.

30-летний Анас выступал в АХЛ за «Херши» и стал обладателем Кубка Колдера вместе с клубом.

В регулярном чемпионате на его счету 41 матч и 21 (13+8) очко. В плей-офф за 20 игр он набрал 12 (4+8) баллов.