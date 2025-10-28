  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Давыдов о дисквалификации Дронова: «Катание подвело – защитники не отличались такой неуклюжестью в наше время. Некоторые судьи не понимают, что болельщик пришел смотреть хоккей, а не их самоутверждения»
1

Давыдов о дисквалификации Дронова: «Катание подвело – защитники не отличались такой неуклюжестью в наше время. Некоторые судьи не понимают, что болельщик пришел смотреть хоккей, а не их самоутверждения»

Виталий Давыдов высказался о дисквалификации Григория Дронова.

Защитник «Трактора» был оштрафован и отстранен на пять матчей за толчок судьи в матче с «Автомобилистом» (3:5)

– Матч «Трактора» и «Автомобилиста» смотрел в трансляции, сразу для себя выделил этот эпизод. Очень показательный!

– Чем?

– Во-первых, Дронова подвело как раз катание. В наше время защитники не отличались такой неуклюжестью. Да, лайнсмен, казалось, сделал все возможное, чтобы вмешаться в эпизод и заблокировать Дронова.

Но на то ты и защитник, чтобы здорово кататься и даже в самых сложных ситуациях включать все свои умения уйти от столкновения.

Во-вторых, полностью согласен с нашим легендарным арбитром Юрием Карандиным. Палыч правильно сказал, что арбитры сегодня – не обслуживающий персонал, а ледовые главари.

Некоторые из судей иногда просто не понимают, что болельщик пришел смотреть хоккей, а не их самоутверждения. И вся эта «философия» идет, к сожалению, сверху, от судейского руководства.

В наше время каждый матч начинался с объявления: мол, сегодня игру обслуживает такой-то и такой-то судья.

Предлагаю возродить эти объявления, чтобы главари наконец поняли, что они – исключительно обсуживающий персонал. И не более, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
logoГригорий Дронов
logoЮрий Карандин
logoАвтомобилист
logoТрактор
logoВиталий Давыдов
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Буше после 1:4 от «Металлурга»: «Авангард» много бросает. В такой хоккей играют в плей-офф – предпочитаю видеть это, нежели играть в легкий хоккей, который не пригодится в кубковых матчах»
17 минут назад
«Авангард» презентовал логотип к 75-летию омского хоккея. На нем изображен щит с ястребом и силуэт СКК Блинова
46 минут назадФото
КХЛ. «Трактор» против «Автомобилиста», «Спартак» примет ЦСКА, «Локомотив» сыграет с «Ладой», «Динамо» Москва в гостях у «Шанхая»
сегодня, 11:05
Форвард «Салавата» Жаровский: «Чувствую себя лучше и лучше с каждым матчем – стало меньше страха и сомнений. Чувствую доверие Козлова – если ошибаюсь, не сразу сажает в запас»
сегодня, 10:32
Хмелевски о татарском языке: «Моя жена – татарка, буду обучаться. В Татарстане болельщики любят такие мелочи – это дань уважения республике»
сегодня, 10:05
Вячеслав Быков: «КХЛ развивается в полном масштабе. Экономическая составляющая позволяет клубам не отпускать игроков в Москву – это помогает выходить на новый уровень»
сегодня, 09:52
Владимир Ткачев: «В большинстве на привычной позиции играю. В «Металлурге» сказали, что на линии ворот мне нечего делать»
сегодня, 08:59
Виталий Давыдов: «Русская пятерка» играла не за отечественный клуб, а рядовой американский. Легендарные пятерки не вспоминаем, зато «Детройт» чествуем. Второсортный подход!»
сегодня, 08:48
Морозова допустят к матчам КХЛ в ноябре. Дисквалификация форварда «Спартака» за положительную допинг-пробу – три месяца («Советский Спорт»)
сегодня, 08:36
Кеслер не признал себя виновным по двум пунктам в совершении преступления сексуального характера. Экс-форвард сыграл 1001 матч в НХЛ
сегодня, 08:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Филадельфия» отправила Лучанко в лигу Онтарио после 4 сыгранных матчей в сезоне НХЛ. Форварда выбрали под 13-м номером на драфте-2024
21 минуту назад
Лямкин об «Ак Барсе»: «Первые 10 матчей просто уголь кидали, в шахте работали – было тяжело. Сейчас пересматриваешь игры и получаешь удовольствие»
34 минуты назад
Кадри о возможном обмене из «Калгари»: «Это не привлекает мое внимание. Готов отвечать на вопросы, но я сосредоточен на победах»
сегодня, 10:45
Кросби про 1700 очков в НХЛ: «Я присоединился к хоккеистам, которых идеализировал с детства. Никогда не думал, что окажусь с ними рядом»
сегодня, 10:18
Экс-тренер «Лады» Зубов возглавил «Рязань-ВДВ». Команда идет 20-й в таблице ВХЛ
сегодня, 09:39
Фетисов о Малкине: «Один из самых универсальных игроков в мировой истории. Видел его летом, был в Москве с семьей. Талант. Будет играть сколько захочет»
сегодня, 09:26
Савиков об обмене в СКА: «Шансов остаться в «Спартаке», наверное, не было – зависело от отношения клуба. Тренировался и играл, где мог, в том числе в МГУ за студенческую команду»
сегодня, 09:13
«Питтсбург» выиграл 5 из 6 последних матчей и идет на 2-м месте на Востоке
сегодня, 03:34
Новиков о СКА: «Контингент игроков средний, поэтому воз должны тащить все члены тренерского штаба. Тем более что сейчас помощников на лавке почти столько же, сколько и хоккеистов»
вчера, 21:42
Мурашов признан лучшим игроком недели в АХЛ. Вратарь фарм-клуба «Питтсбурга» отразил 51 из 52 бросков за 2 матча
вчера, 21:30