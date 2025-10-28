Давыдов о дисквалификации Дронова: «Катание подвело – защитники не отличались такой неуклюжестью в наше время. Некоторые судьи не понимают, что болельщик пришел смотреть хоккей, а не их самоутверждения»

Виталий Давыдов высказался о дисквалификации Григория Дронова.

Защитник «Трактора» был оштрафован и отстранен на пять матчей за толчок судьи в матче с «Автомобилистом» (3:5)

– Матч «Трактора» и «Автомобилиста» смотрел в трансляции, сразу для себя выделил этот эпизод. Очень показательный!

– Чем?

– Во-первых, Дронова подвело как раз катание. В наше время защитники не отличались такой неуклюжестью. Да, лайнсмен, казалось, сделал все возможное, чтобы вмешаться в эпизод и заблокировать Дронова.

Но на то ты и защитник, чтобы здорово кататься и даже в самых сложных ситуациях включать все свои умения уйти от столкновения.

Во-вторых, полностью согласен с нашим легендарным арбитром Юрием Карандиным. Палыч правильно сказал, что арбитры сегодня – не обслуживающий персонал, а ледовые главари.

Некоторые из судей иногда просто не понимают, что болельщик пришел смотреть хоккей, а не их самоутверждения. И вся эта «философия» идет, к сожалению, сверху, от судейского руководства.

В наше время каждый матч начинался с объявления: мол, сегодня игру обслуживает такой-то и такой-то судья.

Предлагаю возродить эти объявления, чтобы главари наконец поняли, что они – исключительно обсуживающий персонал. И не более, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.