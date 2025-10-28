Владимир Ткачев: «В большинстве на привычной позиции играю. В «Металлурге» сказали, что на линии ворот мне нечего делать»
Владимир Ткачев ответил на вопрос о системе Андрея Разина.
«Металлург» обыграл «Авангард» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Система Разина не такая уж сложная, я ее уже понял. Мы играем в хоккей и получаем удовольствие. Да, в большинстве на привычной позиции играю, в «Металлурге» мне сказали, что на линии ворот мне нечего делать», – заявил хоккеист.
Владимир Ткачев забросил шайбу в ворота родного клуба во втором периоде.
«Не сказал бы, что особенная встреча для меня в Омске. В принципе для меня сейчас все встречи особенные. Здесь здорово играть, отличные болельщики, а мы выполнили установку тренера и победили. Нет, я не праздновал свой гол, потому что хотел отдать дань болельщикам, я их уважаю. Конечно, мне приятно, что они аплодировали мне и поддерживали», – сказал Ткачев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
