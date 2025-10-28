  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Новиков о СКА: «Контингент игроков средний, поэтому воз должны тащить все члены тренерского штаба. Тем более что сейчас помощников на лавке почти столько же, сколько и хоккеистов»
1

Новиков о СКА: «Контингент игроков средний, поэтому воз должны тащить все члены тренерского штаба. Тем более что сейчас помощников на лавке почти столько же, сколько и хоккеистов»

Юрий Новиков порассуждал о ситуации в СКА.

Команда Игоря Ларионова занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции FONBET КХЛ, набрав 18 очков после 18 матчей. 

«Тренерская работа – совершенно другая работа по сравнению с игрой в хоккей. Но сегодня должна работать бригада, главный тренер ничего не сможет вытянуть в одиночку. Контингент игроков средний, поэтому воз должны тащить все члены тренерского штаба. Тем более что сейчас помощников на лавке почти столько же, сколько и игроков. Они должны разгружать главного тренера. А у нас главный за все отвечает, а помощники просто в тени сидят.

Роль помощников даже важнее главного тренера, который сегодня выполняет представительскую функцию, а вся черновая работа должна идти от помощников.

Если помощники уважают главного тренера, они должны на себя брать в том числе и конфликтную работу. Не должен главный ругать игрока, а помощники должны понятно, честно и прозрачно это делать», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoЮрий Новиков
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» принимает «Сент-Луис», «Оттава» против «Бостона»
17 минут назадLive
Илья Ковальчук: «Через спорт налаживаются любые отношения. Даже негативно настроенные люди, играя в хоккей, футбол, выплескивают весь негатив и начинают договариваться»
сегодня, 21:13
Мама Гракуна о помощи хоккеиста в спасении Андрея Мостового от похитителей: «Главное, что друг с золотыми ногами, убежал. Саша продолжал на дистанции наблюдать – это реакция профессионала»
сегодня, 21:03
В «Тампе» были 4 вратаря из России. Назовете всех?
сегодня, 20:50Тесты и игры
Шарипзянов, Чистяков, Игумнов и Якупов из «Авангарда» посетили концерт Павла Воли на «G-Drive Арене» за день до проигранного матча с «Металлургом»
сегодня, 20:50
Третьяк о матче российской команды со сборной НХЛ: «Мы готовы в любой момент, они не готовы сыграть. Шайба на их стороне»
сегодня, 19:56
Мама Гракуна о помощи хоккеиста в спасении Андрея Мостового от похитителей: «Саша за секунду оценил ситуацию и оттолкнул их. Физически, морально подавил, можно сказать, отправил в нокдаун»
сегодня, 19:33
Новый хоккейный тест на Спортсе»: сравниваем отцов и детей
сегодня, 19:30Тесты и игры
Кузнецов не набрал очков в 3-й игре подряд. Он стал 12-м форвардом «Металлурга» по игровому времени в матче с «Авангардом»
сегодня, 19:05
«Ак Барс» выиграл 10 матчей подряд и идет 2-м на Востоке. У «Адмирала» 4 поражения кряду
сегодня, 18:34
Ко всем новостям
Последние новости
Мурашов признан лучшим игроком недели в АХЛ. Вратарь фарм-клуба «Питтсбурга» отразил 51 из 52 бросков за 2 матча
сегодня, 21:30
Тамбиев о спаренных матчах: «Первые игры «Адмиралу» всегда тяжело даются – дело в перелетах и в смене часовых поясов. Это любому человеку будет даваться очень сложно»
сегодня, 20:36
Гатиятулин о победе над «Адмиралом»: «Не лучшая игра в исполнении «Ак Барса» – много потерь, неверных решений. Но такие матчи еще будут, их тоже нужно уметь выигрывать»
сегодня, 20:22
Вратарь смоленского «Славутича» Синягин про забитый гол в чемпионате Беларуси: «Игрок «Динамо» забросил шайбу к нам в зону, его партнеры пошли меняться. Я бросил, особо не раздумывал»
сегодня, 20:13
Гришин о 3:2 с «Барысом»: «Ошибка в 3-м периоде дала кислород противнику, игра превратилась в битву за победу. Пришлось отбиваться, пластаться. Ребята молодцы, самоотверженно сыграли»
сегодня, 19:44
Кравец о 2:3 от «Нефтехимика»: «Многие в «Барысе» занимались не своей работой. Если нападающий будет бегать в оборону, а вратарь отдавать голевую передачу через всю площадку – это бардак»
сегодня, 19:14
Ларионов о «Русской пятерке»: «Весь зал стоит, поет, шумит – это как на концерте Rolling Stones, когда не хочешь, чтобы шоу заканчивалось. Мы так же играли. Люди хотели, чтобы все продолжалось»
сегодня, 18:54
Савиков заработает 43 млн рублей за 3 года по контракту со СКА (Metaratings)
сегодня, 18:27
Ги Буше об 1:4 от «Металлурга»: «Когда столько удалений, ты сам себе ломаешь игру. В равных составах «Авангард» владел инициативой»
сегодня, 17:19
Маршанд пропустит матч «Флориды» с «Анахаймом» из-за похорон члена семьи
сегодня, 16:52