Новиков о СКА: «Контингент игроков средний, поэтому воз должны тащить все члены тренерского штаба. Тем более что сейчас помощников на лавке почти столько же, сколько и хоккеистов»

Юрий Новиков порассуждал о ситуации в СКА.

Команда Игоря Ларионова занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции FONBET КХЛ, набрав 18 очков после 18 матчей.

«Тренерская работа – совершенно другая работа по сравнению с игрой в хоккей. Но сегодня должна работать бригада, главный тренер ничего не сможет вытянуть в одиночку. Контингент игроков средний, поэтому воз должны тащить все члены тренерского штаба. Тем более что сейчас помощников на лавке почти столько же, сколько и игроков. Они должны разгружать главного тренера. А у нас главный за все отвечает, а помощники просто в тени сидят.

Роль помощников даже важнее главного тренера, который сегодня выполняет представительскую функцию, а вся черновая работа должна идти от помощников.

Если помощники уважают главного тренера, они должны на себя брать в том числе и конфликтную работу. Не должен главный ругать игрока, а помощники должны понятно, честно и прозрачно это делать», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.