  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кросби про 1700 очков в НХЛ: «Я присоединился к хоккеистам, которых идеализировал с детства. Никогда не думал, что окажусь с ними рядом»
0

Кросби про 1700 очков в НХЛ: «Я присоединился к хоккеистам, которых идеализировал с детства. Никогда не думал, что окажусь с ними рядом»

Сидни Кросби прокомментировал достижение отметки в 1700 очков в НХЛ.

Капитан «Питтсбурга» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата против «Сент-Луиса» (6:3).

Таким образом, в активе канадца теперь 1701 (632+1069) балл в 1362 матчах в регулярных чемпионатах.

Сидни Кросби стал девятым хоккеистом в истории лиги, который набрал как минимум 1700 очков в НХЛ.

Больше баллов набрали Марио Лемье, Стив Айзерман, Марсель Дионн, Рон Фрэнсис, Горди Хоу, Марк Мессье, Яромир Ягр и Уэйн Гретцки.

«Я присоединился к компании хоккеистов, которых идеализировал с детства. Никогда не думал, что окажусь с ними рядом. Я благодарен за возможность так долго играть в хоккей и быть частью этой команды», – сказал Кросби.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСидни Кросби
logoНХЛ
logoПиттсбург
logoГорди Хоу
logoЯромир Ягр
logoУэйн Гретцки
logoМарсель Дионн
logoРон Фрэнсис
logoМарк Мессье
logoСтив Айзерман
logoМарио Лемье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Буше после 1:4 от «Металлурга»: «Авангард» много бросает. В такой хоккей играют в плей-офф – предпочитаю видеть это, нежели играть в легкий хоккей, который не пригодится в кубковых матчах»
17 минут назад
«Авангард» презентовал логотип к 75-летию омского хоккея. На нем изображен щит с ястребом и силуэт СКК Блинова
46 минут назадФото
КХЛ. «Трактор» против «Автомобилиста», «Спартак» примет ЦСКА, «Локомотив» сыграет с «Ладой», «Динамо» Москва в гостях у «Шанхая»
сегодня, 11:05
Форвард «Салавата» Жаровский: «Чувствую себя лучше и лучше с каждым матчем – стало меньше страха и сомнений. Чувствую доверие Козлова – если ошибаюсь, не сразу сажает в запас»
сегодня, 10:32
Хмелевски о татарском языке: «Моя жена – татарка, буду обучаться. В Татарстане болельщики любят такие мелочи – это дань уважения республике»
сегодня, 10:05
Вячеслав Быков: «КХЛ развивается в полном масштабе. Экономическая составляющая позволяет клубам не отпускать игроков в Москву – это помогает выходить на новый уровень»
сегодня, 09:52
Владимир Ткачев: «В большинстве на привычной позиции играю. В «Металлурге» сказали, что на линии ворот мне нечего делать»
сегодня, 08:59
Виталий Давыдов: «Русская пятерка» играла не за отечественный клуб, а рядовой американский. Легендарные пятерки не вспоминаем, зато «Детройт» чествуем. Второсортный подход!»
сегодня, 08:48
Морозова допустят к матчам КХЛ в ноябре. Дисквалификация форварда «Спартака» за положительную допинг-пробу – три месяца («Советский Спорт»)
сегодня, 08:36
Кеслер не признал себя виновным по двум пунктам в совершении преступления сексуального характера. Экс-форвард сыграл 1001 матч в НХЛ
сегодня, 08:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Филадельфия» отправила Лучанко в лигу Онтарио после 4 сыгранных матчей в сезоне НХЛ. Форварда выбрали под 13-м номером на драфте-2024
21 минуту назад
Лямкин об «Ак Барсе»: «Первые 10 матчей просто уголь кидали, в шахте работали – было тяжело. Сейчас пересматриваешь игры и получаешь удовольствие»
34 минуты назад
Давыдов о дисквалификации Дронова: «Катание подвело – защитники не отличались такой неуклюжестью в наше время. Некоторые судьи не понимают, что болельщик пришел смотреть хоккей, а не их самоутверждения»
сегодня, 10:59
Кадри о возможном обмене из «Калгари»: «Это не привлекает мое внимание. Готов отвечать на вопросы, но я сосредоточен на победах»
сегодня, 10:45
Экс-тренер «Лады» Зубов возглавил «Рязань-ВДВ». Команда идет 20-й в таблице ВХЛ
сегодня, 09:39
Фетисов о Малкине: «Один из самых универсальных игроков в мировой истории. Видел его летом, был в Москве с семьей. Талант. Будет играть сколько захочет»
сегодня, 09:26
Савиков об обмене в СКА: «Шансов остаться в «Спартаке», наверное, не было – зависело от отношения клуба. Тренировался и играл, где мог, в том числе в МГУ за студенческую команду»
сегодня, 09:13
«Питтсбург» выиграл 5 из 6 последних матчей и идет на 2-м месте на Востоке
сегодня, 03:34
Новиков о СКА: «Контингент игроков средний, поэтому воз должны тащить все члены тренерского штаба. Тем более что сейчас помощников на лавке почти столько же, сколько и хоккеистов»
вчера, 21:42
Мурашов признан лучшим игроком недели в АХЛ. Вратарь фарм-клуба «Питтсбурга» отразил 51 из 52 бросков за 2 матча
вчера, 21:30