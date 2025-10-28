Кросби про 1700 очков в НХЛ: «Я присоединился к хоккеистам, которых идеализировал с детства. Никогда не думал, что окажусь с ними рядом»
Сидни Кросби прокомментировал достижение отметки в 1700 очков в НХЛ.
Капитан «Питтсбурга» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата против «Сент-Луиса» (6:3).
Таким образом, в активе канадца теперь 1701 (632+1069) балл в 1362 матчах в регулярных чемпионатах.
Сидни Кросби стал девятым хоккеистом в истории лиги, который набрал как минимум 1700 очков в НХЛ.
Больше баллов набрали Марио Лемье, Стив Айзерман, Марсель Дионн, Рон Фрэнсис, Горди Хоу, Марк Мессье, Яромир Ягр и Уэйн Гретцки.
«Я присоединился к компании хоккеистов, которых идеализировал с детства. Никогда не думал, что окажусь с ними рядом. Я благодарен за возможность так долго играть в хоккей и быть частью этой команды», – сказал Кросби.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
