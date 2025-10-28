Мурашов признан лучшим игроком недели в АХЛ. Вратарь фарм-клуба «Питтсбурга» отразил 51 из 52 бросков за 2 матча

Российский хоккеист признан лучшим игроком недели в НХЛ.

Вратарь «Уилкс-Бэрри » Сергей Мурашов признан лучшим игроком прошлой недели в АХЛ . Он провел два матча – против «Лихай Вэлли» (4:1) и «Шарлотт» (4:0) – и отразил 98,1% бросков (51 из 52).

Всего в этом сезоне Мурашов провел 5 матчей за фарм-клуб «Питтсбурга », его коэффициент надежности составляет 1,4.

Россиянин был выбран «Питтсбургом» в четвертом раунде драфта НХЛ в 2022 году.