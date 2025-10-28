  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Авангард» презентовал логотип к 75-летию омского хоккея. На нем изображен щит с ястребом и силуэт СКК Блинова
Фото
2

«Авангард» презентовал логотип к 75-летию омского хоккея. На нем изображен щит с ястребом и силуэт СКК Блинова

«Авангард» представил логотип к 75-летию омского хоккея.

«Лого выглядит как классический щит с юбилеем и датой основания омского клуба.

Верхняя часть щита переходит в изображение СКК им. Виктора Блинова, который сейчас активно восстанавливается, чтобы вернуться такой важной хоккейной точкой на карту Омска.

Ястреб продолжает силуэт легендарного стадиона, он смотрит вверх, готовый взлететь. Весь логотип имеет динамичный характер за счет перспективы в изображении элементов», – говорится в сообщении клуба.

Фото: t.me/omskiyavangard

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
logoАвангард
logoстиль
фото
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Буше после 1:4 от «Металлурга»: «Авангард» много бросает. В такой хоккей играют в плей-офф – предпочитаю видеть это, нежели играть в легкий хоккей, который не пригодится в кубковых матчах»
16 минут назад
КХЛ. «Трактор» против «Автомобилиста», «Спартак» примет ЦСКА, «Локомотив» сыграет с «Ладой», «Динамо» Москва в гостях у «Шанхая»
сегодня, 11:05
Форвард «Салавата» Жаровский: «Чувствую себя лучше и лучше с каждым матчем – стало меньше страха и сомнений. Чувствую доверие Козлова – если ошибаюсь, не сразу сажает в запас»
сегодня, 10:32
Хмелевски о татарском языке: «Моя жена – татарка, буду обучаться. В Татарстане болельщики любят такие мелочи – это дань уважения республике»
сегодня, 10:05
Вячеслав Быков: «КХЛ развивается в полном масштабе. Экономическая составляющая позволяет клубам не отпускать игроков в Москву – это помогает выходить на новый уровень»
сегодня, 09:52
Владимир Ткачев: «В большинстве на привычной позиции играю. В «Металлурге» сказали, что на линии ворот мне нечего делать»
сегодня, 08:59
Виталий Давыдов: «Русская пятерка» играла не за отечественный клуб, а рядовой американский. Легендарные пятерки не вспоминаем, зато «Детройт» чествуем. Второсортный подход!»
сегодня, 08:48
Морозова допустят к матчам КХЛ в ноябре. Дисквалификация форварда «Спартака» за положительную допинг-пробу – три месяца («Советский Спорт»)
сегодня, 08:36
Кеслер не признал себя виновным по двум пунктам в совершении преступления сексуального характера. Экс-форвард сыграл 1001 матч в НХЛ
сегодня, 08:24
Болельщик упал с верхнего яруса трибун на арене «Питтсбурга». Он находится в критическом состоянии
сегодня, 08:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Филадельфия» отправила Лучанко в лигу Онтарио после 4 сыгранных матчей в сезоне НХЛ. Форварда выбрали под 13-м номером на драфте-2024
20 минут назад
Лямкин об «Ак Барсе»: «Первые 10 матчей просто уголь кидали, в шахте работали – было тяжело. Сейчас пересматриваешь игры и получаешь удовольствие»
33 минуты назад
Давыдов о дисквалификации Дронова: «Катание подвело – защитники не отличались такой неуклюжестью в наше время. Некоторые судьи не понимают, что болельщик пришел смотреть хоккей, а не их самоутверждения»
сегодня, 10:59
Кадри о возможном обмене из «Калгари»: «Это не привлекает мое внимание. Готов отвечать на вопросы, но я сосредоточен на победах»
сегодня, 10:45
Кросби про 1700 очков в НХЛ: «Я присоединился к хоккеистам, которых идеализировал с детства. Никогда не думал, что окажусь с ними рядом»
сегодня, 10:18
Экс-тренер «Лады» Зубов возглавил «Рязань-ВДВ». Команда идет 20-й в таблице ВХЛ
сегодня, 09:39
Фетисов о Малкине: «Один из самых универсальных игроков в мировой истории. Видел его летом, был в Москве с семьей. Талант. Будет играть сколько захочет»
сегодня, 09:26
Савиков об обмене в СКА: «Шансов остаться в «Спартаке», наверное, не было – зависело от отношения клуба. Тренировался и играл, где мог, в том числе в МГУ за студенческую команду»
сегодня, 09:13
«Питтсбург» выиграл 5 из 6 последних матчей и идет на 2-м месте на Востоке
сегодня, 03:34
Новиков о СКА: «Контингент игроков средний, поэтому воз должны тащить все члены тренерского штаба. Тем более что сейчас помощников на лавке почти столько же, сколько и хоккеистов»
вчера, 21:42