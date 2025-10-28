«Авангард» презентовал логотип к 75-летию омского хоккея. На нем изображен щит с ястребом и силуэт СКК Блинова

«Авангард» представил логотип к 75-летию омского хоккея.

«Лого выглядит как классический щит с юбилеем и датой основания омского клуба.

Верхняя часть щита переходит в изображение СКК им. Виктора Блинова, который сейчас активно восстанавливается, чтобы вернуться такой важной хоккейной точкой на карту Омска.

Ястреб продолжает силуэт легендарного стадиона, он смотрит вверх, готовый взлететь. Весь логотип имеет динамичный характер за счет перспективы в изображении элементов», – говорится в сообщении клуба.

Фото: t.me/omskiyavangard