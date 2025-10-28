Лямкин об «Ак Барсе»: «Первые 10 матчей просто уголь кидали, в шахте работали – было тяжело. Сейчас пересматриваешь игры и получаешь удовольствие»
Никита Лямкин высказался по поводу игры «Ак Барса» в сезоне КХЛ.
27 октября «Ак Барс» обыграл «Адмирал» (3:2 ОТ) и продлил победную серию до 10 матчей.
– Получаете удовольствие от процесса, и это выливается в результат?
– Конечно, приятно играть, получаем удовольствие от игры.
– Несколько раз по ходу игры показывали свою фирменную улитку. Это уровень наслаждения от процесса? Играючи подходите к делу?
– Именно так, через удовольствие. Хоккей – это в принципе игра, надо так и относиться, с задором, радостью.
Первые 10 игр просто уголь кидали, можно сказать. В шахте работали. Было тяжело.
А сейчас выходишь с игры и кайфуешь. Пересматриваешь свои матчи и получаешь удовольствие, радость. Один кайф, – сказал защитник «Ак Барса» Никита Лямкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
