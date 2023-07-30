Агент Худобина: «Он бы сто процентов усилил «Ладу», посмотрим, что там решат. Ждали Минск, но клуб сделал выбор в пользу канадского вратаря»
Агент Антона Худобина высказался о будущем голкипера в КХЛ.
– Мы ждали Минск, но клуб сделал выбор в пользу канадского вратаря. Дай бог, конечно, чтобы у него все получилось. Но мое личное мнение, что Худобин намного сильнее этого вратаря.
Сейчас проходят предсезонные турниры, люди смотрят. Надеюсь, что Антон покажет себя в КХЛ. Также колоссальный опыт получат вратари, которые будут работать с ним в одном клубе.
– Вы говорили, что ведутся переговоры с «Ладой».
– У «Лады» была двусторонка, игра с «Нефтяником», и посмотрим, что там решат. Сейчас там есть один основной вратарь Александр Трушков, а по остальным есть вопросы.
Я считаю, что Худобин бы сто процентов усилил «Ладу». Будем дальше вести переговоры, – сказал Александр Черных.
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