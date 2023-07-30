Агент Худобина: «Он бы сто процентов усилил «Ладу», посмотрим, что там решат. Ждали Минск, но клуб сделал выбор в пользу канадского вратаря»

Теги Лада возможные переходы Антон Худобин Динамо Минск КХЛ Александр Черных Александр Трушков Хоккей

Агент Антона Худобина высказался о будущем голкипера в КХЛ.

– Мы ждали Минск, но клуб сделал выбор в пользу канадского вратаря. Дай бог, конечно, чтобы у него все получилось. Но мое личное мнение, что Худобин намного сильнее этого вратаря.

Сейчас проходят предсезонные турниры, люди смотрят. Надеюсь, что Антон покажет себя в КХЛ. Также колоссальный опыт получат вратари, которые будут работать с ним в одном клубе.

– Вы говорили, что ведутся переговоры с «Ладой».

– У «Лады» была двусторонка, игра с «Нефтяником», и посмотрим, что там решат. Сейчас там есть один основной вратарь Александр Трушков, а по остальным есть вопросы.

Я считаю, что Худобин бы сто процентов усилил «Ладу». Будем дальше вести переговоры, – сказал Александр Черных.

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3 комментария

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Святослав Федорович
намного сильнее? канадский вратарь намного моложе, я думаю дешевле и мотивированнее. а Антону удачи в выборе клуба, я думаю он найдёт себе:)
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Свидетели Овцовы
Даа…не нужен даже аутсайдеру колхоза 😲
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_BoSToN_44
Михаил Зизлис писал, что скорее всего в Ладу кто-то из СКА будет
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