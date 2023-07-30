Агент Худобина: «Он бы сто процентов усилил «Ладу», посмотрим, что там решат. Ждали Минск, но клуб сделал выбор в пользу канадского вратаря»

Агент Антона Худобина высказался о будущем голкипера в КХЛ.

– Мы ждали Минск, но клуб сделал выбор в пользу канадского вратаря. Дай бог, конечно, чтобы у него все получилось. Но мое личное мнение, что Худобин намного сильнее этого вратаря.

Сейчас проходят предсезонные турниры, люди смотрят. Надеюсь, что покажет себя в . Также колоссальный опыт получат вратари, которые будут работать с ним в одном клубе.

– Вы говорили, что ведутся переговоры с «Ладой».

– У «Лады» была двусторонка, игра с «Нефтяником», и посмотрим, что там решат. Сейчас там есть один основной вратарь , а по остальным есть вопросы.

Я считаю, что Худобин бы сто процентов усилил «Ладу». Будем дальше вести переговоры, – сказал .