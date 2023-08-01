Квартальнов о минском «Динамо» после 3:1 с «Адмиралом»: «Дали проявить себя молодежи. Степа Звягин – молодец, но простые потери надо убрать»

Теги контрольные матчи Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Адмирал Степан Звягин Хоккей

Дмитрий Квартальнов высказался об игре минского «Динамо» в первом контрольном матче.

Белорусский клуб обыграл «Адмирал» (3:1). 

– Первый матч предсезонки, ребята давно не играли. Начало было немного скомканное. Но потом собрались. Надо было шайбу почувствовать. 

Дали возможность проявить себя молодежи. Будем смотреть. Скоро будут приезжать легионеры. Все только начинается. Рабочие эмоции.

Степан Звягин отметился дублем и реализовал послематчевый бросок.

– Степа – молодец, может убежать, забросить. Но он часто терял шайбу в средней зоне. Эти простые потери надо убрать. Уже сказал ему об этом, – сказал главный тренер минчан. 

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