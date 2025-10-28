Болельщик упал с верхнего яруса трибун на арене «Питтсбурга». Он находится в критическом состоянии

Болельщик упал с верхнего яруса трибун на стадионе «Питтсбурга».

«Пингвинс» обыграли «Сент-Луис » (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Инцидент произошел в начале первого периода после гола Энтони Манты.

Сотрудники арены оказали помощь болельщику, после чего доставили в больницу, расположенную в нескольких кварталах от стадиона. Полиция Питтсбурга сообщила, что мужчина находится в критическом состоянии.

«Неправильно говорить о набранных очках, когда слышишь такое. Конечно, наши мысли и молитвы с этим человеком и его семьей. Мы надеемся, что с ними все в порядке», – сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.