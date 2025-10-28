  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Болельщик упал с верхнего яруса трибун на арене «Питтсбурга». Он находится в критическом состоянии
3

Болельщик упал с верхнего яруса трибун на арене «Питтсбурга». Он находится в критическом состоянии

Болельщик упал с верхнего яруса трибун на стадионе «Питтсбурга».

«Пингвинс» обыграли «Сент-Луис» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Инцидент произошел в начале первого периода после гола Энтони Манты.

Сотрудники арены оказали помощь болельщику, после чего доставили в больницу, расположенную в нескольких кварталах от стадиона. Полиция Питтсбурга сообщила, что мужчина находится в критическом состоянии.

«Неправильно говорить о набранных очках, когда слышишь такое. Конечно, наши мысли и молитвы с этим человеком и его семьей. Мы надеемся, что с ними все в порядке», – сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
logoНХЛ
болельщики
logoСент-Луис
logoПиттсбург
происшествия
PPG Paints Arena
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Виталий Давыдов: «Русская пятерка» защищала цвета не отечественного клуба, а рядового американского. Легендарные пятерки не вспоминаем, зато «Детройт» чествуем. Второсортный подход!»
1 минуту назад
Морозов сможет сыграть за «Спартак» в ноябре. Дисквалификация форварда за положительную допинг-пробу – три месяца («Советский Спорт»)
13 минут назад
Кеслер не признал себя виновным по двум пунктам в совершении преступления сексуального характера. Экс-форвард сыграл 1001 матч в НХЛ
25 минут назад
КХЛ. «Трактор» против «Автомобилиста», «Спартак» примет ЦСКА, «Локомотив» сыграет с «Ладой», «Динамо» Москва в гостях у «Шанхая»
43 минуты назад
«Детройт» опубликовал видеоролик в честь 30-летия «Русской пятерки»
сегодня, 04:20Видео
Кросби – 9-й игрок в истории НХЛ, набравший 1700+ очков в рамках регулярок. Только Гретцки, Лемье и Дионн достигли этой отметки быстрее
сегодня, 03:22
Малкин делит лидерство в гонке бомбардиров НХЛ с Айкелом и Шмалцем – 16 очков в 10 играх. У него 1+1 в матче с «Сент-Луисом»
сегодня, 03:10Видео
НХЛ. «Питтсбург» забросил 6 шайб «Сент-Луису», «Оттава» разгромила «Бостон»
сегодня, 02:50
Илья Ковальчук: «Через спорт налаживаются любые отношения. Даже негативно настроенные люди, играя в хоккей, футбол, выплескивают весь негатив и начинают договариваться»
вчера, 21:13
Мама Гракуна о помощи хоккеиста в спасении Андрея Мостового от похитителей: «Главное, что друг с золотыми ногами, убежал. Саша продолжал на дистанции наблюдать – это реакция профессионала»
вчера, 21:03
Ко всем новостям
Последние новости
«Питтсбург» выиграл 5 из 6 последних матчей и идет на 2-м месте на Востоке
сегодня, 03:34
Новиков о СКА: «Контингент игроков средний, поэтому воз должны тащить все члены тренерского штаба. Тем более что сейчас помощников на лавке почти столько же, сколько и хоккеистов»
вчера, 21:42
Мурашов признан лучшим игроком недели в АХЛ. Вратарь фарм-клуба «Питтсбурга» отразил 51 из 52 бросков за 2 матча
вчера, 21:30
Тамбиев о спаренных матчах: «Первые игры «Адмиралу» всегда тяжело даются – дело в перелетах и в смене часовых поясов. Это любому человеку будет даваться очень сложно»
вчера, 20:36
Гатиятулин о победе над «Адмиралом»: «Не лучшая игра в исполнении «Ак Барса» – много потерь, неверных решений. Но такие матчи еще будут, их тоже нужно уметь выигрывать»
вчера, 20:22
Вратарь смоленского «Славутича» Синягин про забитый гол в чемпионате Беларуси: «Игрок «Динамо» забросил шайбу к нам в зону, его партнеры пошли меняться. Я бросил, особо не раздумывал»
вчера, 20:13
Гришин о 3:2 с «Барысом»: «Ошибка в 3-м периоде дала кислород противнику, игра превратилась в битву за победу. Пришлось отбиваться, пластаться. Ребята молодцы, самоотверженно сыграли»
вчера, 19:44
Кравец о 2:3 от «Нефтехимика»: «Многие в «Барысе» занимались не своей работой. Если нападающий будет бегать в оборону, а вратарь отдавать голевую передачу через всю площадку – это бардак»
вчера, 19:14
Ларионов о «Русской пятерке»: «Весь зал стоит, поет, шумит – это как на концерте Rolling Stones, когда не хочешь, чтобы шоу заканчивалось. Мы так же играли. Люди хотели, чтобы все продолжалось»
вчера, 18:54
Савиков заработает 43 млн рублей за 3 года по контракту со СКА (Metaratings)
вчера, 18:27