Болельщик упал с верхнего яруса трибун на арене «Питтсбурга». Он находится в критическом состоянии

Болельщик упал с верхнего яруса трибун на стадионе «Питтсбурга».
«Пингвинс» обыграли «Сент-Луис» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Инцидент произошел в начале первого периода после гола Энтони Манты.
Сотрудники арены оказали помощь болельщику, после чего доставили в больницу, расположенную в нескольких кварталах от стадиона. Полиция Питтсбурга сообщила, что мужчина находится в критическом состоянии.
«Неправильно говорить о набранных очках, когда слышишь такое. Конечно, наши мысли и молитвы с этим человеком и его семьей. Мы надеемся, что с ними все в порядке», – сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.
