Форвард «Салавата» Жаровский: «Чувствую себя лучше и лучше с каждым матчем – стало меньше страха и сомнений. Чувствую доверие Козлова – если ошибаюсь, не сразу сажает в запас»

Александр Жаровский высказался о доверии тренера Виктора Козлова.

18-летний нападающий «Салавата Юлаева » набрал 9 (4+5) очков в 11 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

«С каждой игрой я чувствую себя все лучше и лучше. Стало меньше страха и сомнений. Конечно, бывают моменты, когда нужно успокоить свою игру. Всегда есть куда расти, особенно в реализации моментов.

Я действительно чувствую доверие Виктора Козлова . Он дает мне шанс: и в большинстве, и в игре «пять на пять». Если ошибаюсь, он не сразу сажает в запас или отправляет в фарм-клуб. Это очень помогает.

Он дает классные советы, объясняет, что правильно, что нет, обращает внимание на мелочи», – сказал Александр Жаровский .