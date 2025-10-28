Форвард «Салавата» Жаровский: «Чувствую себя лучше и лучше с каждым матчем – стало меньше страха и сомнений. Чувствую доверие Козлова – если ошибаюсь, не сразу сажает в запас»
Александр Жаровский высказался о доверии тренера Виктора Козлова.
18-летний нападающий «Салавата Юлаева» набрал 9 (4+5) очков в 11 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
«С каждой игрой я чувствую себя все лучше и лучше. Стало меньше страха и сомнений. Конечно, бывают моменты, когда нужно успокоить свою игру. Всегда есть куда расти, особенно в реализации моментов.
Я действительно чувствую доверие Виктора Козлова. Он дает мне шанс: и в большинстве, и в игре «пять на пять». Если ошибаюсь, он не сразу сажает в запас или отправляет в фарм-клуб. Это очень помогает.
Он дает классные советы, объясняет, что правильно, что нет, обращает внимание на мелочи», – сказал Александр Жаровский.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RG
