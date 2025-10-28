Экс-тренер «Лады» Зубов возглавил «Рязань-ВДВ». Команда идет 20-й в таблице ВХЛ

Павел Зубов возглавил клуб ВХЛ.

52-летний специалист назначен главным тренером команды «Рязань-ВДВ».

Павел Зубов в начале этого сезона работал в тренерском штабе «Лады», но в сентябре контракт с ним был расторгнут.

«Мы привлекли в клуб настоящего лидера, одного из сильнейших специалистов,чей авторитет в хоккейном мире неоспорим.

Уверен, что под руководством Павла Владимировича мы выйдем на новый уровень и начнем стабильно добиваться побед, реализуя наши амбициозные цели. Важнейшей частью этого пути станет изменение игровой модели и стиля команды», – сказал спортивный директор клуба Глеб Лучников.

«Рязань-ВДВ » находится на 20-й позиции в турнирной таблице ВХЛ , имея в активе 19 очков в 18 матчах.