Защитник «Адмирала» Уильямс о Sochi Hockey Open: «В Форт-Лодердейле тоже рядом есть пляж. Это хорошие условия для начала сезона»

Теги Флорида НХЛ КХЛ Адмирал Sochi Hockey Open Колби Уильямс Хоккей

Колби Уильямсу нравятся условия и атмосфера на Sochi Hockey Open.

«Иногда, когда ты думаешь о хоккее каждый день и ночь, психологически устаешь. И здорово, что можно тут насладиться атмосферой. Когда приходишь на лед, готовишься, у тебя много энергии, видишь немало болельщиков, а снаружи солнце.

В подобных условиях мне приходилось готовиться к сезону и раньше. У нас есть лагерь во Флориде, в Форт-Лодердейле. В Вашингтоне также очень жарко, хорошая погода, не тропическая.

В Форт-Лодердейле тоже рядом есть пляж. Это хорошие условия для начала сезона, потому что хоккей чаще связан с холодом, ты месяцами играешь зимой, и смена условий – это нормально», – сказал защитник «Адмирала».

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