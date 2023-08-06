Защитник «Адмирала» Уильямс о Sochi Hockey Open: «В Форт-Лодердейле тоже рядом есть пляж. Это хорошие условия для начала сезона»

Колби Уильямсу нравятся условия и атмосфера на Sochi Hockey Open.

«Иногда, когда ты думаешь о хоккее каждый день и ночь, психологически устаешь. И здорово, что можно тут насладиться атмосферой. Когда приходишь на лед, готовишься, у тебя много энергии, видишь немало болельщиков, а снаружи солнце.

В подобных условиях мне приходилось готовиться к сезону и раньше. У нас есть лагерь во Флориде, в Форт-Лодердейле. В Вашингтоне также очень жарко, хорошая погода, не тропическая.

В Форт-Лодердейле тоже рядом есть пляж. Это хорошие условия для начала сезона, потому что хоккей чаще связан с холодом, ты месяцами играешь зимой, и смена условий – это нормально», – сказал защитник « ».