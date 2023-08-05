Колби Уильямс: «Знал, что вернусь в КХЛ. Наслаждался пребыванием в «Адмирале», Владивосток – отличный город»

Теги КХЛ Адмирал ТАСС Колби Уильямс Хоккей

Колби Уильямс рассказал о решении продлить контракт с «Адмиралом».

«Я знал, что вернусь в КХЛ на следующий год. Я наслаждался пребыванием в этом клубе в прошлом сезоне.

Когда Тайлер Грэйовак разговаривал с «Адмиралом», то спрашивал об условиях и меня, учитывая, что мы играли вместе в системе «Вашингтона».

Я всегда играл в маленьких городах и считаю, что Владивосток – отличный город. На наши матчи ходит порядка 5 тысяч болельщиков, то есть был аншлаг на каждой домашней игре.

Они всегда поддерживают, вдохновляют нас, в том же плей-офф это было невероятно, это нельзя описать, их страсть нас подстегивала», – сказал защитник клуба из Владивостока.

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