Тамбиев о Грэйоваке и Фьоре: «Они мужикастые – в борьбе, в стыках, идут туда и выигрывают. В КХЛ это важно»

Леонид Тамбиев высказался после матча со сборной России U23 (2:1).

Команды играли на турнире .

«Результат понравился, понравилась игра пять на пять в нашем исполнении, много хороших вещей сделали правильно. Но столько удалений… Зато отработали меньшинство, плодотворно поработали.

Немножко не понравился второй период – часто попадали на контратаки, начали обрезаться. Но в целом по игре многие понравились. Команда играла ровно, более-менее организованно. Любая победа дает позитив в раздевалке, сейчас это важно.

Дебют Грэйовака и Фьоре? Буду аккуратен со словами. Скажу – неплохо. Они еще не в лучшей форме, присоединились к нам только в Сочи. Но я уже вижу, что они мужикастые – в борьбе, в стыках, идут туда и выигрывают. В Континентальной хоккейной лиге это важно. Надеюсь, парни нам помогут», – сказал главный тренер «Адмирала» Тамбиев.