Тренер «Сочи» по ОФП Пронин о подготовке к сезону: «Раньше мы в конце июня уже собирались. Это неправильно. 6-8 недель достаточно»

Теги ЦСКА Торпедо Николай Пронин КХЛ Сочи Хоккей

Тренер «Сочи» по ОФП Николай Пронин высказался об оптимальной длине предсезонки.

– Игроки НХЛ, с которыми я общалась, говорят, что их подготовка – это 10-недельный план. Этого достаточно, чтобы подготовиться к сезону?

– Я считаю, что этого вполне хватит. Кто-то вообще меньше готовится.

Сейчас мы видим, что в КХЛ некоторые команды собираются только за месяц. «Торпедо» и ЦСКА собрались в начале августа.

Помню, что раньше мы заканчивали сезон в конце мая, а в конце июня уже собирались. Это, конечно, неправильно, отдыха недостаточно.

Сейчас у ребят отпуск подольше, так и нужно. 6-8 недель при грамотной подготовке вполне достаточно, – сказал Пронин.

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