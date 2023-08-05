Тренер «Сочи» по ОФП Пронин о подготовке к сезону: «Раньше мы в конце июня уже собирались. Это неправильно. 6-8 недель достаточно»

Тренер «Сочи» по ОФП Николай Пронин высказался об оптимальной длине предсезонки.

– Игроки НХЛ, с которыми я общалась, говорят, что их подготовка – это 10-недельный план. Этого достаточно, чтобы подготовиться к сезону?

– Я считаю, что этого вполне хватит. Кто-то вообще меньше готовится.

Сейчас мы видим, что в некоторые команды собираются только за месяц. « » и собрались в начале августа.

Помню, что раньше мы заканчивали сезон в конце мая, а в конце июня уже собирались. Это, конечно, неправильно, отдыха недостаточно.

Сейчас у ребят отпуск подольше, так и нужно. 6-8 недель при грамотной подготовке вполне достаточно, – сказал .